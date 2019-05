Belorusi pokopali slovenske upe na napredovanje

Slovenija je na SP, čeprav precej oslabljena - po drugi stani pa po dolgem času spet z Anžetom Kopitarjem -, odkrito merila na vrh oziroma na eno od prvih dveh mest, ki vodita med elito za leto 2020. Po treh krogih v Kazahstanu je realnost drugačna, sanje o eliti so se po treh porazih razblinile, v tem trenutku pa je bližje boj za obstanek.

Slovenija je današnjo tekmo začela v nekoliko spremenjeni postavi; potem ko je na prvih dveh tekmah branil Matija Pintarič, je tokrat med vratnici prvič na tekmovanju stopil Luka Gračnar. selektor Ivo Jan pa je naredil še dve manjši spremembi v napadih, Andreja Hebarja je pomaknil v tretji napad k Žigi Pancetu in Boštjanu Goličiču, v četrtega se je preselil Jan Drozg.

Belorusi so hitro načeli mrežo Slovenije in na koncu vknjižili nove točke. Po treh tekmah jih imajo maksimalnih devet. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Začetek proti Belorusom ni bil dober, pravzaprav so Slovenci ponovili slaba začetka s prvih tekem. Že ob prvi prednosti igralca več v četrti miti so slovenski tekmeci potrebovali le 20 sekund, da so dosegli zadetek. Slovenija je pozneje skušala proti do izenačenja, a je bilo v v prvem delu priložnosti malo, še najbolj nevaren - ob vsega treh sproženih strelih - je bil Robert Sabolič, enkrat pa je ob prvem slovenskem "power-playu" ob koncu prve tretjine zapretil še Ken Ograjenšek.

Nadaljevanje je bilo boljše; Slovenci so močneje pritisnili, tekmeci pa so se branili tudi s prekrški. A kaj, ko takšne prednosti Slovenci niso znali izkoristiti. Zelo blizu zadetku so bili sicer na polovici tekme, ko je po strelu Roberta Saboliča plošček prav z golove črte eden od beloruskih branilcev še zbezal v polje. Pozneje pa so imeli Slovenci po prekršku nad Goličičem še dve zaporedni priložnosti za gol z igralcem več, a nobene niso izkoristili.

Slovence zdaj čaka boj za obstanek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na začetku tretje tretjine je že kazalo, da so izbranci Iva Jana vendarle našli recept, kako premagati trdno belorusko obrambo in vratarja Dmitrija Milčakova. Akcijo je začel David Rodman, Sabolič je plošček sprejel, ko je bil s hrbtom obrnjen proti golu, potem pa se je otresel branilca in učinkovito končal za 1:1.

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 47 2 / 47 3 / 47 4 / 47 5 / 47 6 / 47 7 / 47 8 / 47 9 / 47 10 / 47 11 / 47 12 / 47 13 / 47 14 / 47 15 / 47 16 / 47 17 / 47 18 / 47 19 / 47 20 / 47 21 / 47 22 / 47 23 / 47 24 / 47 25 / 47 26 / 47 27 / 47 28 / 47 29 / 47 30 / 47 31 / 47 32 / 47 33 / 47 34 / 47 35 / 47 36 / 47 37 / 47 38 / 47 39 / 47 40 / 47 41 / 47 42 / 47 43 / 47 44 / 47 45 / 47 46 / 47 47 / 47

A to je bilo vendarle premalo. Nezbrani Slovenci so namreč tekmecem hitro dovolili novo priložnost za nov zadetek, le nekaj minut zatem pa je bilo na semaforju že 3:1 in Slovenijo je čakala misija nemogoče.

V zadnjih minutah so slovenski hokejisti sicer poskušali brez vratarja - ob prvem poskusu že več kot dve minuti pred koncem si je sicer Sabolič prislužil izključitev -, ko pa je Gračnar vrata zapustil drugič, so tekmeci hitro prišli do ploščka in potrdili zmago.

Slovenci zdaj nimajo več niti teoretičnih možnosti za prvo ali drugo mesto, v slovenskem taboru se bodo morali osredotočiti na to, da ostanejo v tem kakovostnem razredu; naslednja tekma jih čaka v petek proti Madžarski, ki je danes dosegla prvo zmago, s 4:1 je premagala Litvo.

Belorusija : Slovenija 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Dvorana Baris Arena, gledalcev 555, sodniki: Garon (Kanada), Wiegand (Švica, glavna), Hagerstrom (Finska), Park Jun Soo (Južna Koreja).

Strelci: 1:0 Šarangovič (Lisovec, Kisli, 4.), 1:1 Sabolič (Rodman, 44.), 2:1 Jevenko (Platt, Kovaršin, 46.), 3:1 Platt (Demkov, Kovroviršin, 50.), 4:1 Demkov (59.).

Kazenske minute: Belorusija 12, Slovenija 6. Postava Belorusije: Milchakov, Osipkov; Lisovets, Bailen, Demkov, Kovyrshin, Khenkel; Platt, Solovjov, Sushko, Sharangovich, Lopachuk; Jevenko, Ustinenko, Kitarov, Volkov, Feoktisov; Bokun, Kogalev, Maljavko. Selektor: Andrej Sidorenko.

Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič; Podlipnik, Kovačević, Sabolič, Kopitar, Rodman; Magovac, Gregorc, Kuralt, Verlič, Ograjenšek; Repe, Pretnar, Pance, Goličič, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Čimžar, Drozg. Selektor: Ivo Jan.

Preberite še: