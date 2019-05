Konec slovenskih upov na napredovanje, zdaj v boj za obstanek #foto

Slovenska reprezentanca je izgubila tudi tretje srečanje svetovnega prvenstva in ostala brez teoretičnih možnosti za napredovanje. Belorusi so jo premagali s 4:1.

Slovenska reprezentanca je izgubila tudi tretje srečanje svetovnega prvenstva in ostala brez teoretičnih možnosti za napredovanje. Belorusi so jo premagali s 4:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski hokejisti so izgubili še tretje srečanje na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu in tudi teoretično ostali brez možnosti za napredovanje. Slovenci so tokrat premoč priznali Belorusom (4:1), ki imajo po novi zmagi maksimalen izkupiček točk. Rise zdaj čaka boj za obstanek v tem rangu tekmovanja. Naslednjo tekmo bodo odigrali v petek ob 15.30 proti Madžarom, ki so na prvi četrtkovi tekmi s 4:1 premagali Litvo, krog bosta sklenila Kazahstan in Južna Koreja.

Slovenci so po uvodnih porazih proti Kazahstanu (2:3) in Južni Koreji (3:5) za ohranitev upov na napredovanje nujno potrebovali zmago, a je niso dočakali. Tudi Belorusija, zadnje desetletje in pol vselej članica elitne divizije in ena glavnih favoritinj za napredovanje, je bila za slovensko reprezentanco pretrd oreh.

Gračnar zamenjal Pintariča

V slovenskih vratih je tokrat stal Luka Gračnar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski selektor Ivo Jan je v postavi opravil spremembo. Med vratnicama je začel Luka Gračnar, njegova menjava je bil Matija Pintarič. Prav tako se je zgodila sprememba v napadu zadnjih dveh peterk, Andrej Hebar igra v tretji, Jan Drozg se je preselil v četrto.

Risi so spet prejeli hiter zadetek, in sicer znova, ko so se hladili na kazenski klopi. V 4. minuti je Gračnarja ob igralcu več s strelom z vrha kroga premagal Jegor Sharangovich, slovenski vratar je imel v nadaljevanju precej dela, Belorusi so bili kakovostnejši nasprotnik in bi lahko imeli še višjo prednost, a Gračnar do konca tretjine ni več klonil. Slovenci so enkrat zaigrali z igralcem več, a si prave priložnosti, da bi ugnali Dmitrija Milchakova, niso priigrali. So pa skoraj polovico druge tretjine igrali ob številčni prednosti, tekmec si je privoščil osem kazenskih minut, a jim ni uspelo zatresti beloruske mreže. Ekipi sta se na drugi odmor odpravili z rezultatom 1:0.

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Sabolič vrnil upanje, a je hitro ugasnilo

Ta se je v 44. minuti spremenil. Veselili pa so se Slovenci. Robert Sabolič je lepo sprejel podajo Davida Rodmana, se otresel dveh Belorusov in ugnal Milchakova. A rezultat ni dolgo vztrajal, dve minuti zatem je Gračnar najprej strel Geoffa Platta odbil, odbitek pa je z bližine za njegov hrbet poslal Oleg Jevenko. Deset minut pred koncem je slovenske upe na prve točke na SP z zadetkom za 3:1 še zmanjšal Platt. Ob koncu so risi poskušali brez vratarja, a je njihove načrte z zadetkom v prazen gol pokvaril.

Slovenci po tretji zaporedni ničli nimajo več teoretičnih možnosti napredovanja, na preostalih dveh tekmah se bodo tako borili za obstanek. Nova tekma jih čaka v petek ob 15.30, ko se bodo pomerili z Madžarsko, za konec SP pa bodo v nedeljo ob 8.30 palice prekrižali z Litvo, ki je prav tako še brez točke.

Slovenci se bodo na preostalih dveh tekmah borili za obstanek. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Madžari do prve zmage, nekdo bo prvič poražen

Četrtek na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, v kazahstanskem Nursultanu prinaša vse tri tekme tretjega kroga. Spored sta odprla Litva in Madžarska, ki je z zmago s 4:1 vknjižila prve točke prvenstva.

Na zadnji tekmi dneva bo ena reprezentanca prvič izgubila. Palice bodo namreč prekrižali domačini Kazahstanci in Južnokorejci.

Slovenci bodo četrti krog odprli že v petek, ko jim bodo ob 15.30 nasproti stali Madžari.

SP, divizija I, skupina A, 3. krog Četrtek, 2. maj

Belorusija : Slovenija 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

1:0 Sharangovich 4. (Lisovets, PP1), 1:1 Sabolič 44. (Rodman), 2:1 Jevenko 46., 3:1 Platt 50. (Demkov), 4:1 Demkov 59. (EN)

Poročilo s tekme



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol



Postava Belorusije: Milchakov, Osipkov; Lisovets, Bailen, Demkov, Kovyrshin, Khenkel; Platt, Solovjov, Sushko, Sharangovich, Lopachuk; Jevenko, Ustinenko, Kitarov, Volkov, Feoktisov; Bokun, Kogalev, Maljavko. Selektor: Andrej Sidorenko.



Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič; Podlipnik, Kovačević, Sabolič, Kopitar, Rodman; Magovac, Gregorc, Kuralt, Verlič, Ograjenšek; Repe, Pretnar, Pance, Goličič, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Čimžar, Drozg. Selektor: Ivo Jan. Litva : Madžarska 1:4 (1.2, 0:2, 0:0)

Kumeliauskas 19. (PP1); Bartališ 9., 16., Erdely 27. (PP1), Sofron 37.

15.30 Koreja – Kazahstan



Lestvica:

