Selektor po novi ničli prevzel odgovornost za poraz #video #foto

Slovenci so proti Južni Koreji vodili s 3:1, na koncu pa izgubili s 3:5. Tri zadetke je azijska reprezentanca dosegla v razmiku dveh minut in pol druge tretjine. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zopet nekaj nepotrebnih prekrškov, Korejci so to znali izkoristiti. Imeli smo kar nekaj zelo dobrih priložnosti, ki jih nismo izkoristili, a na koncu je obramba tista, ki zmaguje tekme. Za to sem odgovoren jaz, prevzemam odgovornost, ni pa še konec prvenstva," je po drugem porazu, Slovenci so s 3:5 izgubili z Južno Korejo, dejal slovenski selektor Ivo Jan. Njegovi varovanci, za katere je elita zdaj skorajda nedosegljiva, bodo spet na delu v četrtek, ko jim bodo nasproti stali Belorusi.

Slovenska hokejska reprezentanca po dveh tekmah svetovnega prvenstva drugega razreda ostaja pri začetnih nič točkah. Potem, ko je bila v ponedeljek proti Kazahstanu zanjo usodna uvodna tretjina (2:3), jo je v torek po treh zadetkih v razmiku 150 sekund v drugi tretjini prvič v zgodovini premagala Južna Koreja.

Slovenci so po 20 minutah držali vodstvo s 3:1, bili konkretnejši tekmec, nato pa tekmecu, tudi z napakami v obrambi, dopustili, da je tekmo do drugega odmora obrnil, v nadaljevanju pa spretno branil prednost – vratar Matt Dalton je zbral 41 obramb – in slavil s 5:3.

"Začeli smo dobro, sploh v prvi tretjini smo diktirali tempo, drsali Ken Ograjenšek je v prvi tretjini poskrbel za prvo vodstvo Slovenije na SP, ki ga s soigralci niso znali zadržati. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida več kot oni, zato so delali prekrške. Nato smo v drugi tretjini nehali drsati, oni pa so dobili momentum. Vemo, da so reprezentance na tem tekmovanju na podobni ravni, tako da se je težko vrniti. Morda so dosegli nekaj srečnih zadetkov, mi smo se borili do konca, želeli dati gol priključka, a so se dobro branili, nam pa ni šlo v gol, tako da je razočaranje prisotno," je po novem porazu dejal strelec prvega slovenskega vodstva na prvenstvu napadalec, Ken Ograjenšek.

Kaj so v slovenskem taboru povedali po porazu z Južno Korejo? (vir: HZS)

Treba je odpraviti napake v obrambi

Napadalec Boštjan Goličič in branilec Blaž Gregorc sta razloge za poraz iskala v nedisciplini.

"V zadnji tretjini smo dali vse od sebe, morda smo bili malo zafrustrirani, njihov vratar je bil res dober. Očitno so si bolj zaslužili. Vodstvo nas ni uspavalo. Mislim, da je naš največji problem nedisciplina, preveč prekrškov, preveč napak v obrambi. To bomo morali popraviti do naslednje tekme," je razmišljal Goličič, Gregorc pa dodal: "Naredili smo nekaj napak, oni pa so to izkoristili in dosegli tri gole. Ne vem, zakaj pride do padca. To se v prihodnje ne sme dogajati. Treba je dati glave gor. Imamo še tri tekme, da se izvlečemo. Vsekakor smo tudi sami krivi, da nismo zadeli, ni vse le njihov vratar, moramo biti bolj zbrani pri zaključkih, poskusiti najti tisto luknjo in zadeti."

"Naredili smo nekaj napak, oni pa so to izkoristili in dosegli tri gole. Ne vem, zakaj pride do padca. To se v prihodnje ne sme dogajati," pravi Blaž Gregorc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če ne izkoristiš pet na tri …

"Zopet nekaj nepotrebnih prekrškov, Korejci so to znali izkoristiti. Imeli smo priložnost pet na tri, nekako je nenapisano pravilo, da če te prednosti ne izkoristiš, se tekma obrne. Mislim, da smo imeli kar nekaj zelo dobrih priložnosti, ki jih nismo izkoristili, a na koncu je obramba tista, ki zmaguje tekme. Za to sem odgovoren jaz, prevzemam odgovornost za poraz, ni pa še konec turnirja. Imamo še tri tekme, treba se je pripraviti na naslednjo. Zavedali smo se, da bodo Korejci odigrali bunker. Kadar koli smo imeli posest v napadalni tretjini, smo kreirali kar nekaj zelo dobrih strelov, a za razliko od prve tretjine nismo imeli igralca pred golom, ki bi malo zakrival pogled vratarju. Danes so vratarji tako dobri, da če vidijo strel, te lahko ubranijo" je o razlogih za novo ničlo razmišljal selektor Ivo Jan.

"Imeli smo kar nekaj zelo dobrih priložnosti, ki jih nismo izkoristili, a na koncu je obramba tista, ki zmaguje tekme. Za to sem odgovoren jaz, prevzemam odgovornost, ni pa še konec turnirja. Imamo še tri tekme, treba se je pripraviti na naslednjo," pravi selektor Ivo Jan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Regeneracija, analiza, priprava ...

Slovenci bodo imeli v sredo prost dan, v četrtek in petek pa sledita tekmi proti Belorusom in Madžarom. Prvi spadajo v ožji, drugi v širši krog favoritov za napredovanje. Možnosti za napredovanje risov, ki so tako kot lani začeli z dvema porazoma, so majhne, predvsem pa Slovenci niso več odvisni le od sebe.

"Zdaj je potrebna regeneracija. Nekateri so malo bolj obremenjeni kot drugi. Danes nismo igrali toliko s četrtim napadom kot na prvi tekmi, a ko se je enkrat tekma lomila in smo lovili rezultat, je bilo treba računati na tiste bolj izkušene. Čaka nas regeneracija, analiza tekme in priprava na Beloruse," pred nadaljevanjem prvenstva pravi Jan.

Južna Koreja : Slovenija 5:3 (1:3, 3:0, 1:0)



Strelci: 1:0 K. Kim 5. (S. Kim), 1:1 D. Rodman 9. (Podlipnik, Kopitar, PP1), 1:2 Ograjenšek 13. (Gregorc, Magovac, PP1), 1:3 17. Sabolič (D. Rodman, Kopitar), 2:3 Won Jun Kim 28. (Park, Jeon), 3:3 Sangwook Kim 30. (PP1), 4:3 H. Kim 31. (W. Kim, Y. Lee), 5:3 S. Shin 60. (Plante, EN)

Streli: Kor 24 (6,11,7); Slo 44 (14,10,20)

Kazni: Kor 12 (6,4,2); Slo 4 (0,4,0)



PP1 - zadetek z igralcem več

EN - zadetek v prazen gol



Postava Slovenije: Pintarič, Gračnar; Kovačević, Podlipnik, Sabolič, Kopitar, D. Rodman; Gregorc, Magovac, Kuralt, Verlič, Ograjenšek; Pretnar, Repe, Pance, Goličič, Drozg; Štebih, Kalan, Zajc, Čimžar, Hebar. Selektor: Ivo Jan.



Postava Kazahstana: Dalton, Y. Lee; Plante, W. Kim, Ahn, K. Kim, S. Kim; D. Lee, Regan, Sangwoo Shin, Cho, Sanghoon Shin; H. Kim, Song, C. Lee, Jeon, J. Park; Choi, H. Kim, S. Park, Y. Lee, W. Kim. Selektor: Jim Paek.

