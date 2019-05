Slovenci obstali, Litva se poslavlja, Kazahstan in Belorusija v elito

Kazahstanski Nursultan (nekdanja Astana) gosti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A). Vstopnici za elito so si zagotovili gostitelji in Belorusi, v nižji rang tekmovanja se vrača Litva, Slovenija, Južna Koreja in Madžarska pa so si zagotovili obstanek v tem rangu tekmovanja.