Kapetan Kopitar po treh porazih: Nič kaj dober občutek ni #video

Slovenci so po porazih s Kazahstanom in Južno Korejo pokleknili še pred Belorusi. "Tekma mogoče niti ni bila tako slaba, kot kaže končni rezultat, ampak na koncu je to le še en poraz. Nič kaj dober občutek ni," je po tekmi povedal razočarani in redkobesedni kapetan risov Anže Kopitar, obžaluje tudi zapravljene priložnost ob igri z igralcem več: "Belorusi so igrali agresivno s štirimi igralci, mi pa nismo sestavili ene takšne akcije, da bi si ustvarili res dobro priložnost. Streljali nekaj smo, nekaj priložnosti je bilo, čeprav ne ravno stoodstotnih, ampak premalo."

"Ni več borba za elito pač pa borba za obstanek"

"Več kot očitno je, da imamo težave pri doseganju zadetka," pa priznava slovenski selektor Ivo Jan in dodaja: "Glede tega kaj dosti ne morem narediti. Tudi na 'power-playju' smo imeli kar lepe priložnosti, manjka nam tudi nekaj sreče, ampak srečo si je treba zaslužiti. Za enkrat je, kakor je. Zdaj se borimo za obstanek. Ni več borba za elito pač pa borba za obstanek."

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Nad igro svojih varovancev ni bil v celoti nezadovoljen: "Tekma se je zlomila po drugem prejetem zadetku. Po uvodni akciji, v kateri so dosegli zadetek, smo mi narekovali ritem igre, pritiskali in tudi v obrambi igrali dokaj dobro. V minutah do njihovega drugega gola mislim, da smo bili boljši nasprotnik, ampak na koncu šteje rezultat. Igralcem nimam kaj očitati, borili smo se do konca. Kljub temu, da je situacija izredno težka in je po tretji ničli težko držati zbranost, še vedno verjamem, da bodo fantje našli tisto dodatno moč znotraj sebe in da dobimo najprej jutrišnjo tekmo z Madžarsko in zadnjo z Litvo."

Že jutri rise čaka spopad z Madžari, s katerimi so izgubili že na pripravljalni tekmi pred prvenstvom. Nas mora skrbeti? "Tista tekma na Madžarskem ni bila dobra, je pa razkrila igro, kakršno Madžari želijo igrati," pravi Jan.

"Časa za obžalovanje ni, moramo se pripraviti na Madžarsko"

"Mi smo šli danes na zmago, nič se nismo ustrašili. Vedeli smo, da so favoriti prvenstva, ampak smo dokazali smo, da se z njimi da igrati skozi celotno tekmo. Na koncu je igra z igralcem več in igralcem manj prevesila tehtnico na njihovo stran, ampak mislim, da smo jim kar dobro parirali skozi celo srečanje. Časa za obžalovanje ni, moramo se pripraviti na jutrišnjo tekmo z Madžarsko in seveda gremo na zmago," pa je povedal branilec Aleksandar Magovac.



