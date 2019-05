V Kazahstanu blestijo Korejci, Slovenci pa …

Po zmagah nad Madžarsko (5:1) in Slovenijo (5:3) je na vrhu lestvice strelcev trojica korejskih napadalcev Sangwook Kim (6 točk, za 3 gole in 3 podaje), Kisung Kim (4–2-2) in Jin Hui Ahn (4-1-3). Po tri točke sta zbrala še beloruski napadalec Geoff Platt (2 gola, 1 podaja) in kazahstanski branilec Darren Dietz (1-2), ob slednjem pa je na petem mestu tudi najboljši Slovenec, naš prvi zvezdnik Anže Kopitar z golom in dvema podajama.

Na 10. mestu sta še Ken Ograjenšek in David Rodman (2 točki, gol in podaja), Matic Podlipnik je na 16. mestu (2 podaji), Anže Kuralt in Robert Sabolič pa sta 25. Vsak od njiju je dosegel en gol.

Anže Kopitar je s tremi točkami za gol in dve podaji najboljši napadalec Slovenije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Verlič dvakrat sedel

Kopitar je najboljši ris tudi na lestvici dobljenih sodniških metov (bulijev), 32 jih je dobil, 23 izgubil, to ga postavlja na deveto mesto med hokejisti na tem svetovnem prvenstvu. Na lestvici igralcev z največ kazenskimi minutami kraljuje Madžar Kevin Wehrs, ki je na klopi za kaznovane preždel 12 minut, najbolj "nediscipliniran" Slovenec pa je bil napadalec Miha Verlič. Njegovi dve mali kazni (4 minute) sta bili dovolj za delitev drugega mesta. Po enkrat so bili izključeni še Jan Drozg, Boštjan Goličič, Aleksandar Magovac, Ken Ograjenšek in Klemen Pretnar.

Risi tretji najbolj kaznovani, pa drugi v "power-playju"

Slovenska reprezentanca (skupaj sedem) je po izključitvah tretja na prvenstvu, za Madžarsko (7 malih in ena 10-minutna) in Korejo (10 malih). Strelska učinkovitost rise (pet zadetkov iz 67 strelov) postavlja na peto mesto, najboljši so seveda Korejci (10 golov, 52 strelov), so pa Slovenci tri gole dosegli z igralcem več na ledu, kar pomeni, da so na lestvici najboljših "power-playjev" drugi (sedemkrat z igralcem več – 3 goli), takoj za Kazahstanom (8–4).

Matija Pintarič je ustavil 50 strelov na svoja vrata in je statistično drugi najslabši vratar na prvenstvu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pintarič deveti vratar prvenstva, od Slovencev slabši le Madžari

Pri igri z igralcem manj je zgodba drugačna, Slovenci so se prav tako sedemkrat znašli oslabljeni, dobili pa štiri gole. Slabši "penalty-killing" iamjo na tem prvenstvu le Kazahstanci (2-1), najboljšega pa Belorusi (5-1). Med vratnicama slovenskega gola je na prvih dveh tekmah stal le Matija Pintarič, prejel je sedem (enega so risi dobili v nedbranjen gol) zadetkov iz 57 strelov tekmecev. S 86,21-odstotno uspešnostjo pri obrambah je Pintarič sedmi med vratarji, Slovenija pa peta. Slabša je le Madžarska.

Najboljši trije vratarji prvenstva so za zdaj Korejec Matt Dalton (95,06 %), Litovec Laurynas Lubys (92,50) in Kazahstanec Henrik Karlsson (91,67).

