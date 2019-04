Slovenci odpotovali na kazahstansko "misijo"

Malce po 22. uri v četrtek, ko so hokejisti HK SŽ Olimpija proslavljali naslov državnega prvaka, so pri Hokejski zvezi Slovenije v javnost poslali končni seznam potnikov na svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec je po povratni finalni tekmi državnega prvenstva pri peterici hokejistov Olimpije in Jesenic ob ledu preverjal, ali jim zdravstveno stanje dopušča sodelovanje na SP. Pri krovni zvezi naj bi imeli v primeru dodatnih poškodb na večerni tekmi sicer pripravljenih več letalskih vozovnic za polet v Nursultan.

Kot zadnji so se tako na seznamu znašli napadalci Jesenic Tadej Čimžar, Luka Kalan in David Rodman, napadalec Olimpije Miha Zajc in vratar zmajev Žan Us, ki je zamenjal uradno poškodovanega Gašperja Krošlja.

Žan Us je eden dveh Olimpijinih hokejistov, ki ju je selektor Ivo Jan vpoklical v reprezentanco. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jutranji polet v Kazahstan

Slovenska odprava, ki med drugim šteje 23 igralcev (trije vratarji, sedem branilcev, 13 napadalcev), je v Kazahstan odpotovala zgodaj zjutraj. Pred uvodno ponedeljkovo tekmo v leta 2015 zgrajeni lepotici Barys Arena, v domu KHL-ovca Barys Astane, ki sprejme 12 tisoč gledalcev, sta predvidena dva treninga čete selektorja Iva Jana. Ta bo na prvenstvu nastopil brez kopice standardnih članov zadnjih let (Jan Muršak, Jan Urbas, Rok Tičar, Žiga Jeglič, Mitja Robar, Aleš Mušič, Gašper Krošelj …), ji bo pa pomagal prvi zvezdnik prvenstva Anže Kopitar.

Anže Kopitar bo prvi zvezdnik svetovnega prvenstva. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dva poraza, na generalki zmaga

Slovenci so med pripravami opravili tri pripravljalne tekme in vknjižili dva poraza (4:7 z Madžarsko, 2:3 z Italijo) in zmago (3:2 nad Italijo). "Na svetovnem prvenstvu bo potrebna potrpežljivost, na vsaki tekmi bo treba 60 minut igrati praktično popolno. Prvi korak je bil narejen z zmago na zadnji tekmi proti Italiji, ki pomeni dobro popotnico na prvenstvo. Imamo pa še nekaj malenkosti, ki jih moramo popraviti. Priložnost za to bo na treningih v Kazahstanu, da bomo na začetku prvenstva lahko stoodstotni," je še pred odhodom dejal selektor.

Slovenci so na zadnji pripravljalni tekmi s 3:2 premagali člane elite Italijane. Dan prej so z njimi izgubili z istim rezultatom, pretekli teden pa s 4:7 priznali premoč Madžarom. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Že uvod bi lahko bil ključen

Že prva tekma na prvenstvu bi lahko odigrala ključno vlogo za končni razplet. Slovenci se bodo v ponedeljek ob 16. uri zoperstavili gostiteljem Kazahstancem, ki imajo v svoji vrsti nemalo naturaliziranih Američanov in Kanadčanov, velik del ekipe igra za domačega KHL-ovca Barys Astano, ta je letos obstal v konferenčnem polfinalu.

Slovenci bodo prvo tekmo na SP odigrali v ponedeljek ob 16. uri po srednjeevropskem času. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Po tekmi z domačini bodo imeli risi le slabih 18 ur časa za pripravo na naslednjega tekmeca, ki bo Južna Koreja. Prvi maj bo zanje prost, dan pozneje se bodo udarili z Belorusi, 3. maja pa z Madžari. Sledil bo še drugi dan počitka, za konec pa na papirju najlažji tekmec Litva.

Prvo- in drugouvrščena reprezentanca bosta napredovali med elito, zadnja pa bo nazadovala v tretji reprezentančni razred.

Slovenska reprezentanca za svetovno prvenstvo Vratarji: Matija Pintarič, Luka Gračnar, Žan Us Branilci: Blaž Gregorc, Sabahudin Kovačević, Aleksandar Magovac, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Jurij Repe, Miha Štebih



Napadalci: Tadej Čimžar, Jan Drozg, Boštjan Goličič, Andrej Hebar, Luka Kalan, Anže Kopitar, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, David Rodman, Robert Sabolič, Miha Verlič, Miha Zajc

Svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (Nursultan, 29. april-5. maj) Ponedeljek, 29. april

8.30 Madžarska – Koreja

12.00 Litva – Belorusija

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva Četrtek, 2. maj

8.30 Litva – Madžarska

12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Koreja – Kazahstan Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Koreja – Litva13.30 Kazahstan – Belorusija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija – Litva

12.00 Belorusija – Koreja

15.30 Kazahstan – Madžarska * vse ure so po srednjeevropskem času

