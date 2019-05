Slovenci za prvo zmago visoko odpravili Madžare

Slovenska izbrana vrsta je pred SP napovedovala oziroma merila na prvi dve mesti, ki vodita na elitno SP 2020. Po porazih na prvih treh tekmah pa je bilo jasno, da tja ne more, nenadoma je postal pomembnejši boj za obstanek. A po predstavi, kakršno so danes pokazali, je lahko slovenskim ljubiteljem hokeja le žal, da se Slovenci v Nursultanu niso prebudili že prej.

Z Madžarsko so se Slovenci doslej na prvenstvih in na prijateljskih tekmah merili že na 33 dvobojih in so sicer precej uspešnejši, saj so imeli 25 zmag. Na prvenstvih sta se ekipi nazadnje pomerili lani prav tako v drugoligaški konkurenci, ko je bilo v Budimpešti 4:1 za Slovenijo.

Jan Drozg je dosegel dva zadetka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Statistika je po današnji tekmi še za eno zmago boljša, Slovenci pa so naredili vse tako, kot je treba. Vratar Luka Gračnar in soigralci so sicer v prvi tretjini potrebovali nekaj časa, da so načeli tekmece. Kar ni uspelo napadalcem, je v 14. minuti branilcu Mihi Štebihu; močan strel od daleč je poskrbel za vodstvo Slovenije, ki je sprožilo poznejši plaz.

Druga tretjina je bila povsem slovenska. Izkazal se je mladi up slovenskega hokeja Jan Drozg z dvema zadetkoma. Najprej je bil na pravem mestu ob akciji z igralcem več, ko je podal Robert Sabolič, le dve minuti in 17 sekund pozneje pa je, potem ko Madžarom ploščka po dveh slovenskih strelih ni uspelo spraviti izpred gola, to kaznoval še z enim natančnim strelom.

Luka Gračnar, ki je imel tokrat več pomoči soigralcev, je zaustavil vse poskuse Madžarov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sproščeni Slovenci so se razleteli po ledu, odlično je bil razpoložen tudi Gračnar, ki je ustavil vse nevarnejše strele (na koncu je imel za tekmo brez prejetega gola 25 obramb), kadar so se tekmeci le izmuznili pred gol. Na madžarski strani pa je selektor Gergely Majoross na polovici tekme moral poseči po vratarski menjavi, saj je Adama Vaya po slalomu med tremi branilci in z natančnim strelom pod prečko matiral še Anže Kuralt.

A tudi Benceju Balizsu se ni godilo dosti bolje. V druge tretjini sicer ni bilo več zadetkov, Slovenija pa je povsem mirno nadzorovala tudi dogajanje v tretji. Madžari niso imeli možnosti za preobrat, ob koncu pa so Slovenci še dodobra napolnili njihovo mrežo.

Slovenci so vknjižili prve točke prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V 55. minuti se je z mojstrsko potezo izkazal kapetan Anže Kopitar, ki mu je zanesljivo odleglo po prvem golu na SP, dosegel pa ga je z natančnim udarcem z dveh metrov. Za piko na i pa je nato Slovenija ob koncu, ko je imela sicer igralca manj, tekmecem še pobegnila v protinapad, Žiga Pance in Andrej Hebar sta z dvojno podajo poskrbela za prosto pot do gola, Hebar pa je dokončal učinkovit slovenski hokejski večer.

Slovenci so tako naredili odločilen korak k obstanku v tej skupini svetovnega hokeja, za potrditev drugoligaškega statusa pa bodo vendarle morali v tekmi zadnjega kroga v nedeljo premagati še Litvo.

Madžarska : Slovenije 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Dvorana Baris Arena, gledalcev 1012, sodniki: Hansen (Norveška), Oskirko (Rusija, glavna), Constantineau (Francija), Park Jun Soo (Južna Koreja). Strelci: 0:1 Štebih (Drozg, Goličič, 14.), 0:2 Drozg (Sabolič, Kopitar, 21., PP1)), 0:3 Drozg (Zajc, Goličič, 24.), 0:4 Kuralt (Magovac, 31.), 0:5 Kopitar (Rodman, 55.), 0:6 Hebar (Pance, 59., SH1).

Kazenske minute: Madžarska 6, Slovenija 6.



Postava Slovenije: Gračnar, Pintarič: Kovačević, Gregorc, Rodman, Kopitar, Sabolič; Magovac, Repe, Ograjenšek, Verlič, Kuralt; Pretnar, Podlipnik, Pance, Čimžar, Hebar; Štebih, Kalan, Zajc, Goličič, Drozg. Selektor: Ivo Jan.

Postava Madžarske: Vay, Balizs; Stipsicz, Szabo, Sofron, Bartališ, K. Nagy; Sziranyi, Wehrs, Gallo, Sarauer, Erdely; Pozsgai, Macaulay, Bodo, Vas, G. Nagy; Varga, Terbocs, Benk. Selektor: Gergely Majoross.

