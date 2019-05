Slovenci po visoki zmagi: Stopili skupaj in šli "na glavo"

"Glede na to, kako so se odvile prve tri tekme, sem bil prisiljen nekaj narediti. Čestital bi fantom, zelo dobro so se odzvali na spremembe, na vse poteze. Gre za zelo dobro skupino fantov, z zelo dobrim značajem, ponosom," je bil po prvi zmagi na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu, Slovenci so s 6:0 odpravili Madžarsko, zadovoljen selektor Ivo Jan. Njegovi varovanci so prišli do pomembnih treh točk v boju za obstanek v tej skupini reprezentančnega hokeja.

Po treh porazih in nič točkah je slovenska hokejska reprezentanca na obračunu z Madžari prikazala najboljšo predstavo na prvenstvu divizije I, skupine A, v Kazahstanu. Slovenci so tokrat sestavili bolj ali manj konstantnih 60 minut, v katerih so strnili vrste, bili bolj disciplinirani v igri, ob tem pa jim je steklo še doseganje zadetkov. Na koncu so zadeli kar šestkrat, toliko zadetkov so pred tem zmogli doseči na vse treh obračunih.

Selektor Ivo Jan je opravil kar nekaj menjav v peterkah, mesto v vratih pa, tako kot proti Belorusom, zaupal Luki Gračnarju. Ta je, tudi ob pomoči požrtvovalnih soigralcev, zaustavil vseh 25 strelov in ohranil mrežo nedotaknjeno. Na drugi strani so zadevali, po dvakrat Jan Drozg, ki je tokrat v četrtem napadu (dobil je več priložnosti za igro) zaigral z Boštjanom Goličičem in Miho Zajcem, Miha Štebih, Anže Kuralt, Anže Kopitar in Andrej Hebar.

Kaj so povedali po zmagi s 6:0 nad Madžarsko?

Stvari so se sestavile

"Od prve tekme do danes smo šli na vsako 110-odstotno, se borili, a nam igra ni stekla. Danes so se stvari sestavile, zadevali smo in zasluženo zmagali. Po treh porazih je bilo kar težko, po zmagi pa je veliko lažje. Ta ekipa, slačilnica diha kot eno, vedno je. To nam je dalo novih moči, da smo stopili skupaj in šli na glavo," je bil vesel Hebar, ki je nasprotniku "zavezal kravato".

Fotogalerija (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

1 / 47 2 / 47 3 / 47 4 / 47 5 / 47 6 / 47 7 / 47 8 / 47 9 / 47 10 / 47 11 / 47 12 / 47 13 / 47 14 / 47 15 / 47 16 / 47 17 / 47 18 / 47 19 / 47 20 / 47 21 / 47 22 / 47 23 / 47 24 / 47 25 / 47 26 / 47 27 / 47 28 / 47 29 / 47 30 / 47 31 / 47 32 / 47 33 / 47 34 / 47 35 / 47 36 / 47 37 / 47 38 / 47 39 / 47 40 / 47 41 / 47 42 / 47 43 / 47 44 / 47 45 / 47 46 / 47 47 / 47

Pomembna za samozavest

"Vsak zadetek danes je prinesel večjo samozavest ekipi. Svojo igro smo stopnjevali in iz minute v minuto igrali bolje. Začeli nismo najbolje, tako da je bila ta tekma izjemno pomembna za samozavest. Lažje bo iti na zadnjo tekmo, upam, da bomo takrat ponovili takšno igro," je po zmagi razmišljal igralec tekme na slovenski strani Drozg.

Naziv igralca tekme na slovenski strani je pripadel dvakratnemu strelcu Janu Drozgu, Luka Gračnar je pa zaustavil vseh 25 strelov Madžarov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci so s prvimi tremi točkami in visoko razliko v golih naredili velik korak k temu, da obstanejo v tem kakovostnem razredu, na kar je po srečanju s prstom pokazal tudi Gračnar: "Pomembno je, da smo odnesli tri točke in dobro gol razliko, kar je pred zadnjim krogom zelo pomembno. Menim, da je bil ključen prvi zadetek, saj nam ni bilo treba spet loviti rezultata. Tako je veliko lažje igrati."

Odzvali so se odlično

Lažje je po zmagi zadihal tudi selektor in čestital svojim varovancem. "Glede na to, kako so se odvile prve tri tekme, sem bil prisiljen nekaj narediti. Čestital bi fantom, zelo dobro so se odzvali na spremembe, na vse poteze, ki smo jih naredili. Z branilci smo se pred tekmo malo pogovorili o tem, kje so bile največje napake, in tudi oni so se odlično odzvali. Gre za zelo dobro skupino fantov, z zelo dobrim značajem, ponosom. Nismo dopustili, da bi se pojavile kakršnekoli težave. Četrti napad je dosegel dva zadetka, zlasti prvi je bil zelo pomemben. Bili smo zbrani, morda smo bili na začetku malo neodločni pred golom, a bolj kot se je tekma odvijala, močnejši smo postajali. Gračko je bil v golu fantastičen. V drugi tretjini so imeli kar nekaj zrelih priložnosti, a nas je držal v igri. Na koncu je ekipa stala tudi za njim, tako da jim je uspelo zadržati ničlo," je razmišljal Jan.

Ivo Jan je čestital svojim varovancem, ki so se dobro odzvali na spremembe. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Njegovo četo do konca prvenstva čaka še nedeljska tekma z Litvo, ki ima pred sobotnim četrtim obračunom nič točk. Čeprav velja za avtsajderja tekmovanja, Jan pred bitko opozarja: "Zelo neugoden nasprotnik. Igrali bodo strnjeno pred svojim golom, odlični so iz protinapadov. Ne bomo jim smelim dati veliko prostora, saj znajo to izkoristiti."

Obračun se bo začel v nedeljo ob 8.30 po slovenskem času.

Preberite še: