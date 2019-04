Selektor po porazu: Kaj takšnega si ne smemo več privoščiti #video #foto

Slovenski selektor Ivo Jan je že pred odhodom na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem se šest ekip poteguje za dve vstopnici za elito, opozarjal, da bo v Nursultanu prav na vsaki tekmi treba na najvišji ravni, zbrano in disciplinirano igrati celotno srečanje ali skoraj polnih 60 minut, če bi se obračuni zavlekli v podaljšek.

Izključitve so jih vrgle iz tira

Slovencem to na uvodnem srečanju proti domačinu Kazahstanu, ki spada v ožji krog favoritov, ni uspelo. Na koncu jih je teplo predvsem osem kazenskih minut v prvi tretjini. Darila v obliki power-playev so domačini izkoristili, do prvega odmora trikrat premagali slovenskega čuvaja mreže Matijo Pintariča, dvakrat z igralcem več, in že v prvih 20 minutah naredili velik korak k zmagi.

"Po prvem zadetku je bilo vse lažje. Hitro smo dosegli še drugega, prevzeli smo pobudo, a na koncu se žal ni izšlo," pravi Anže Kuralt, ki je znižal rezultat na 1:3. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Janovi varovanci so se v igro vrnili ob koncu druge tretjine, ko so z dvema hitrima zadetkoma Anžeta Kuralta in Davida Rodmana napovedali razburljiv zadnji del tekme, v katerem pa jim preobrat ni uspel. Poskušali so tudi brez štajerskega čuvaja mreže v golu in s šestimi igralci v polju, a je vratar gostiteljev Henrik Karlssen njihove poskuse zaustavil.

"Zdi se mi, da začetek ni bil tako slab, bolj so nas vrgle iz tira izključitve. Stopnjevali smo igro iz tretjine v tretjino, a na koncu v teh zadnjih minutah, ko smo imeli kar nekaj priložnosti, žal nismo zadeli," je po srečanju, na katerem so v uvodni tretjini le dvakrat streljali na vrata Kazahstana, dejal branilec Sabahudin Kovačević.

Začetni krč

"Mislim, da je bil v prvi tretjini prisoten nek krč, tako da smo bili v vseh elementih korak zadaj, na nepravem mestu, plošček se ni prav odbijal ... Pomembno je, da smo se nato zbrali, stopili skupaj in skoraj priredili preobrat. Treba je odigrati 60 minut tako, kot smo na koncu," je po porazu razmišljal napadalec Miha Verlič, strelec prvega zadetka Kuralt pa dodal: "Po prvem zadetku je bilo vse lažje. Hitro smo dosegli še drugega, prevzeli smo pobudo, a se na koncu žal ni izšlo."

"Predvsem bomo morali biti veliko bolj disciplinirani od samega začetka. Enostavno si ne smemo več privoščiti, da bi po prvi tretjini zaostajali za tri zadetke, kot smo danes," opozarja selektor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav zgodaj ne bodo zaspali

Nič kaj prešerne volje po porazu, na katerem so ostali brez točk, ni bil selektor. Kljub pozni uri (tekma se je po času v Kazahstanu končala malce po 22. uri) njegove varovance pred naslednjim izzivom, Južno Korejo v torek, čaka še kar nekaj dela.

"Najprej je treba prežvečiti to, kar se je zgodilo danes, da se lahko ozremo naprej. Prav zgodaj ne bomo šli spat. Treba je analizirati današnjo tekmo, kakšne napake smo delali, in pogledati, kaj lahko jutri pričakujemo od Koreje. Tekmo imamo že pripravljeno za analizo, vemo, kje prežijo največje nevarnosti. Predvsem bomo morali biti veliko bolj disciplinirani od samega začetka. Enostavno si ne smemo več privoščiti, da bi po prvi tretjini zaostajali za tri zadetke, kot smo danes," je dejal Ivo Jan. Slovenci se bodo v dvorani Barys Arena, v kateri so danes pričakovali skoraj 12.000 gledalcev, bilo pa jih je slabih 8.000, v torek ob 12. uri pomerili z Južno Korejo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Manj kot 18 ur po porazu nad Korejce, ki so začeli z visoko zmago

Njegovo četo manj kot 18 ur po porazu s Kazahstanom čaka druga tekma prvenstva. V torek ob 12. uri po srednjeevropskem času oziroma ob 16. uri po lokalnem se bodo udarili z Južno Korejo, ki je na uvodu prvenstva visoko, s 5:1, odpravila Madžarsko in je trenutno vodilna na prvenstvu.

Slovenija : Kazahstan 2:3 (0:3, 2:0, 0:0) Dvorana Baris Arena, gledalcev 7923, sodniki: Sir (Češka), Vikman (Finska, glavna), Vyleta (Slovaška), Waldejer (Norveška).

* Strelci: 0:1 Mihailis (Dietz, St. Pierre, 4.), 0:2 Nekrjač (10.), 0:3 Mihailis (Boyd, Darren, 16.), 1:3 Kuralt (Ograjenšek, 38.), 2:3 Rodman (Kopitar, Podlipnik, 39.).

Poročilo s tekme

* Streli: Slo 23 (2,8,13); Kaz 34 (11,11,12)

* Kazenske minute: Slovenija 10, Kazahstan 4. Postava Slovenije: Pintarič, Gračnar, Us; Kovačević, Podlipnik, Sabolič, Kopitar, D. Rodman; Gregorc, Magovac, Kuralt, Verlič, Ograjenšek; Pretnar, Repe, Pance, Goličič, Drozg; Štebih, Kalan, Zajc, Čimžar, Hebar. Postava Kazahstana: Karlsson, Kudrjavtsev; Makljukov, Metalnikov, Mihailis, St. Pierre, Bochenski; Dietz, Orekhov, Nekryach, Boyd, Ševčenko; Šalapov, Klešenko, Rymarev, Šestakov, Petuhov; Semjonov, Asetov, Žailauov, Sagadejev, Akolzin. Selektor: Andrej Skabelka.

