Slab začetek pokopal upe na uvodno zmago

Slovenci so prvenstvo odprli s porazom proti gostitelju.

Slovenci so prvenstvo odprli s porazom proti gostitelju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska izbrana vrsta prvenstva ni začela tako, kot bi si želela. A po slabem začetku so bili izbranci Iva Jana vendarle blizu tekmecem, ne pa dovolj, da bi naredili popoln preobrat. Prve tri točke so jim tako ušle, boj za prvi mesti pa bo na prvenstvu očitno hud, saj so se po današnji prepričljivi zmagi proti Madžarski med kandidate za napredovanje uvrstili tudi naslednji slovenski nasprotniki iz Južne Koreje.

Slovenci bodo hitro pozabili uvodno tretjino tekme proti domačinom. Ti niso imeli tako močne podpore s tribun, kot so domnevali Slovenci, saj dvorana za 12.000 gledalcev ni bila polna, vseeno pa so Kazahstanci začeli precej bolje. V prvi tretjini je šlo Slovencem vse narobe, kot po tekočem traku so si nabirali kazenske minute, tekmeci pa so bili neusmiljeni v izkoriščanju "power-playa", dva od treh zadetkov sta padla ob razmerju 5-4.

Kazahstanci so po prvi tretjini vodili s 3:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V uvodnem delu so si Slovenci, pri katerih je Jan v vrata postavil Matijo Pintariča, v prvi napad pa ob prvega zvezdnika SP Anžeta Kopitarja še najstarejšega člana moštva Davida Rodmana in Roberta Saboliča, pripravili malo priložnosti. Razmerje v strelih je bilo 2-11 in čeprav je prejel tri gole, je Pintarič preprečil še hujši scenarij.

Tudi na začetku druge tretjine ni kazalo, da se bodo razmerja moči spremenila. Risi so nato naslednjo kazen preživeli brez prejetega gola, Pintarič je soigralcem z nekaj odličnimi obrambami, ko se je dvakrat znašel iz oči v oči s tekmecem po kazahstanskem protinapadu, vlil dodatnih moči. Slovenija je bila vse bolj enakovredna, udarila pa je ob koncu druge tretjine. Najprej so v dveh akcijah poskušali Anže Kuralt, Miha Verlič in Ken Ograjenšek, toda vratar Henrik Karlsson takrat še ni klonil.

Z zadetkoma Kena Ograjenška in Davida Rodmana so se risi pred drugim odmorom vrnili v igro ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Je pa moral nato dvakrat po plošček v mrežo v razmaku minute in 21 sekund še pred drugim odmorom. Za prvi gol ima veliko zaslug Kopitar, ki je podal Kuraltu, ta si je izmenjal dvojno podajo z Ograjenškom in spet dobil plošček ter ga poslal v gol. Zatem so si kazen prislužili še domačini, prednost pa je že po 19 sekundah izkoristil Rodman, ko je odbitek iz bližine pospravil v mrežo.

... a na koncu ostali brez točk. Nova tekma jih čaka že v torek ob 12. uri proti Južni Koreji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija je bila tako spet v igri, toda kljub pritisku - v zadnji tretjini je bilo razmerje strelov že 13-12 za Slovenijo - pa zadetka ni bilo. Bodisi akcije niso bile tako nevarne ali pa je dobro branil naturalizirani Šved; Slovencem je tako ob koncu preostalo le še klasično hokejsko tveganje brez vratarja, Pintarič je gol zapustil minuto pred koncem, toda kljub dvema nevarnima streloma, najprej Ograjenška, v zadnjih sekundah pa še Saboliča, se izid ni več spremenil.

Prav veliko časa za počitek Slovenci ne bodo imeli, saj jih že v torek ob 12. uri po srednjeevropskem času čaka dvoboj 2. kroga proti Južni Koreji.

Slovenija : Kazahstan 2:3 (0:3, 2:0, 0:0) Dvorana Baris Arena, gledalcev 7923, sodniki: Sir (Češka), Vikman (Finska, glavna), Vyleta (Slovaška), Waldejer (Norveška).

* Strelci: 0:1 Mihailis (Dietz, St. Pierre, 4.), 0:2 Nekrjač (10.), 0:3 Mihailis (Boyd, Darren, 16.), 1:3 Kuralt (Ograjenšek, 38.), 2:3 Rodman (Kopitar, Podlipnik, 39.).

* Kazenske minute: Slovenija 10, Kazahstan 4.

