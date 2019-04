S Kopitarjem na čelu, brez izgovorov in smiljenja samim sebi po uresničitev cilja

Sredi maja lani je postalo jasno, da bo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, gostila leta 2015 zgrajena dvorana Barys Arena, ki sprejme slabih 12 tisoč gledalcev. Gre za domovanje hokejskega kluba Kontinentalne hokejske lige (KHL) Barys Astana, ki se nahaja v kazahstanski prestolnici Nursultan (nekdanji Astani).

Šest moštev se bo od danes pa do nedelje potegovalo za dve vstopnici, ki vodita v elitno divizijo reprezentančnega hokeja. Slovenija je v tej zadnjič igrala leta 2017 v Parizu, ko je brez zmage izpadla med drugoligaše. Cilj slovenske reprezentance, med elito se je prvič uvrstila leta 2001, je eno od prvih dveh mest in izognitev dejstvu, da bi prvič po letu 2001 v drugem razredu preživela več kot dve zaporedni sezoni.

Slovence bo v Nursultanu prvič kot selektor na svetovnem prvenstvu vodil Ivo Jan. V preteklosti je že sodeloval kot pomočnik selektorja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska zasedba

Vodenje slovenske reprezentance je poleti prevzel Ivo Jan. V Kazahstan ni popeljal zasedbe, kakršno je imel najverjetneje v mislih pred številnimi odpovedmi. Zaradi poškodb so sodelovanje odpovedali Jan Urbas, Žiga Jeglič, Rok Tičar, Gašper Krošelj, medtem ko so Jan Muršak, Mitja Robar in Aleš Mušič dres z risom na prsih že oblekli zadnjič.

Bo pa v Nursultanu zaigral prvi zvezdnik prvenstva Anže Kopitar, ki je Slovencem na zadnjem večjem tekmovanju pomagal na uspešnih olimpijskih kvalifikacijah septembra 2016. Zadnjič je na SP igral leta 2015 med elito, njegovo zadnje drugoligaško prvenstvo pa je bilo tisto leta 2007, ko so Slovenci v Ljubljani napredovali brez praske. Selektor je na pripravljalnih tekmah ob Kopitarja postavil Roberta Saboliča in Žigo Panceta, na treningu na SP pa je slednjega zamenjal David Rodman. Kopitarjeva asistenta sta Sabolič in Sabahudin Kovačević.

Anže Kopitar je prvi zvezdnik svetovnega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V Nursultan je odpotovala peterica hokejistov, ki igra v domačih klubih. Med to je tudi napadalec Jesenic David Rodman, ki ima največ izkušenj s prvenstvi. To bo zanj 12. Preostali štirje Tadej Čimžar, Luka Kalan, Miha Zajc in Žan Us so debitanti.



Kdo sestavlja slovensko reprezentanco?

Kdo so tekmeci?

Prvi nasprotnik Slovencev bo ob 16. uri Kazahstan. Foto: Sportida

Najprej je tu 18. reprezentanca sveta, gostitelj Kazahstan, ki ima doma, sploh prvič gosti prvenstvo te ravni, visoke cilje. Kazahstanci so med elito zadnjič igrali leta 2016, na zadnjih dveh prvenstvih pa vselej zasedli tretje mesto. Lani so končali z istim številom točk kot drugi Italijani, a zaradi poraza na medsebojni tekmi ostali brez napredovanja. Velik del ekipe igra v ligi KHL, pri Barysu, ki ga vodi selektor Andrei Skabelka, v svojo vrsto so infiltrirali kar nekaj naturaliziranih igralcev iz ZDA, Kanade, Švedske … Slovenci so jih lani na SP premagali s 5:3, s tremi zadetki in asistenco je bil igralec tekme Miha Verlič.

Belorusi so lani po skoraj desetletju in pol izpadli iz elite, zdaj pa so glavni favoriti za napredovanje. Foto: Reuters

Enega najtežjih orehov bo predstavljala Belorusija, 14. ekipa moške svetovne lestvice, ki si je lani po skoraj desetletju in pol privoščila "spodrsljaj", izpadla iz elite, se naposlušala kritikov, med katerimi je bil tudi predsednik države Aleksander Lukašenko, sicer velik ljubitelj hokeja. Belorusi so že sredi prvenstva lani zamenjali selektorja, a poteza navzdol drvečega vlaka ni ustavila, po prvenstvu pa selektorsko taktirko zaupala Andreju Sidorenku, ki vodi domačega KHL-ovca Dinamo Minsk, od koder prihaja veliko igralcev.

Madžare je lani od napredovanja ločilo 15 sekund. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Madžari v zadnjih letih dokazujejo, da se jim je vlaganje v hokej kot enega od nacionalnih športov zelo obrestovalo. Lani je 20. izbrano vrsto sveta od napredovanja v elito ločilo 15 sekund, na koncu so jih v Budimpešti razžalostili Britanci. Vzhodni sosedi so tik pred prvenstvom izvedeli, da jih zaradi nenadne bolezni ne bo vodil finski strokovnjak Jarmo Tolvanen, ki je pristal v bolnišnici, pač pa njegov madžarski pomočnik Gergely Majoross. Ta dobro pozna Madžare. Na pripravljalni tekmi so se udarili tudi s Slovenci, ko ti še niso bili v zasedbi za SP, in slavili s 7:4.

Jim Paek je Južno Korejo lani prvič vodil med elito in se hitro poslovil od nje. Foto: Reuters

Čeprav je Južna Koreja še lani igrala med elito, kot organizatorica olimpijskih pa tudi na tekmovanju petih krogov, in zaseda 16. mesto svetovne lestvice, ne spada v ožji krog favoritinj skupine. Še naprej jo vodi nekdanji NHL-ovec Jim Paek, ki je v Kazahstan odpeljal manj naturaliziranih igralcev, kot je bilo to v navadi pretekla leta. Med temi so vratar Matt Dalton ter branilca Alex Plante in Eric Regan.

Zadnja leta članica tretjega kakovostnega razreda in najresnejši kandidat, da se vanj spet vrne, je Litva. Litovci so si napredovanje v drugi razred zagotovili brez poraza v domačem Kaunasu in so edina izbrana vrsta, ki še nikoli ni igrala med elito.

Belorusi so prepričani, da sta prva favorita za napredovanje njihova in kazahstanska reprezentanca, omenjajo še Slovenijo in predvsem Anžeta Kopitarja, pozorni pa bodo tudi na Madžare.

Kdaj in s kom?

Barys Arena sprejme slabih 12 tisoč gledalcev. Organizatorji pričakujejo, da bo na tekmi s Slovenijo polna. V nedeljo zvečer je bilo na voljo še okoli 1.500 vstopnic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prvenstvo se začenja že 8.30 po srednjeevropskem času, ko se bosta udarili Madžarska in Južna Koreja. Ob 12. uri sledi tekma med Litvo in Belorusijo, ob 16. uri pa se bodo udarili gostitelji in Slovenci.

Te le 18 ur po prvi tekmi že čaka druga, nasprotnik bo Južna Koreja, nato sledi dan premora, pa tekmi z Belorusijo in Madžarsko v dobrem dnevu, po zadnjem dnevu premora pa na papirju najlažji tekmec Litva.

"Kazahstanci pričakujejo spektakel"

Slovenci so lansko svetovno prvenstvo odprli z nepričakovanima porazoma z Britanci in Poljaki, na koncu pa zasedli peto mesto. Njihov prvi tekmec bo v kotlu razprodane Barys Arene domačin.

"Treba bo biti zelo potrpežljiv in odigrati skoraj vseh 60 minut popolno. Individualne napake se bodo dogajale, poskušali jih bomo omejiti. Pomembno bo tudi, kako se bomo nanje odzvali." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vsaka tekma bo izjemno težka. Na prvenstvu ni slabega nasprotnika, zlasti ne na letošnjem. Na žalost se je zgodilo to, da so Britanci in Italijani šli naprej, po mnogih letih pa so v te rang padli Belorusi. Vsaka tekma bo zgodba zase. Ne glede na to, kakšen bo rezultat na prvi tekmi, bo treba igrati naprej. Le 18 ur bo med prvo in drugo tekmo, tako da bo zelo pomembna regeneracija, kako se pripraviti na drugo tekmo. Verjamem, da bo dvorana na prvi tekmi v Astani razprodana. Domačini pričakujejo res velik spektakel, izjemnega nasprotnika v naši reprezentanci, tako da se bodo igralci Kazahstana 'napalili' na naše igralce," pred krstnim nastopom v vlogi selektorja na SP razmišlja Jan.

"Pri Kazahstanu gre za zelo izkušeno ekipo, večina igralcev prihaja iz Kontinentalne hokejske lige, tako da bo hitrost same igre za pol koraka hitrejša, kot je bila na pripravljalnih tekmah. Pripravljeni bomo eliminirati njihove prednosti, ki jih pričakujemo. Treba bo biti zelo potrpežljiv in odigrati skoraj vseh 60 minut popolno. Individualne napake se bodo dogajale, poskušali jih bomo omejiti. Pomembno bo tudi, kako bomo reagirali nanje," meni o prvem nasprotniku.

Slovenci so odigrali tri pripravljalna srečanja, dvakrat so izgubili (4:7 z Madžari, 2:3 z Italijani), enkrat zmagali (3:2 nad Italijo).



Kazahstanci so odigrali dve pripravljalni srečanji, Južno Korejo so premagali s 3:0, proti Belorusiji so vodili s 4:2, na koncu pa izgubili po kazenskih strelih (4:5).

Slovenski kapetan bo zadovoljen, le če bodo risi petega maja prvenstvo končali z vstopnico za elito. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Brez smiljenja samim sebi

"Pomembno je, da začneš dobro, treba je iti na zmago, treba je igrati pogumno. Morda je to, da prvo tekmo igramo proti domačinom, dobro. Oni imajo visoke cilje, velike apetite, da bi napredovali. Tudi mi gremo tja s tem namenom. Igrali bomo po najboljših močeh, pustili bomo vse na ledu, petega maja pa bomo videli, ali bo to zadostovalo. Osebno bom zadovoljen le z uvrstitvijo v elito. Ta ekipa je vedno igrala na polno, vedno je dala vse od sebe, tako da mislim, da sam značaj ekipe nikoli ni bil vprašljiv, o njem nismo dvomili," pred prvenstvom pravi edini slovenski NHL-ovec Kopitar.

"Brez izgovorov in smiljenja samim sebi gremo po elito," pravi Miha Verlič. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Tudi napadalec Miha Verlič se strinja, da je kljub vsem odpovedim treba pogledovati le proti enemu cilju: "Ta je jasen, gremo nazaj v elito. Za fante, ki so tu, vem, da bodo dali vse od sebe. Ne smemo gledati na to, kdo nam manjka, saj nimamo vpliva na to, koga ni. Brez izgovorov in smiljenja samim sebi gremo po elito. Poskušali bomo zmagati kot ekipa."

Slovenci so se s Kazahstanom pomerili 17-krat, šestkrat zmagali in 11-krat izgubili. Zadnjič sta se izbrani vrsti srečali lani na prvenstvu, ko so s 5:3 zmagali risi.

Prvi kamenček v seštevek mozaika bodo Slovenci začeli vstavljati ob 16. uri.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Kazahstana:

Svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (Nursultan, 29. april-5. maj) 1. krog Ponedeljek, 29. april

8.30 Madžarska – Južna Koreja

12.00 Litva – Belorusija

16.00 Slovenija – Kazahstan 2. krog Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva 3. krog Četrtek, 2. maj

8.30 Litva – Madžarska

12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Južna Koreja – Kazahstan 4. krog Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Južna Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija 5. krog Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija – Litva

12.00 Belorusija – Južna Koreja

15.30 Kazahstan – Madžarska *vse ure so po srednjeevropskem času

