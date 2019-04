Najstarejši ima za seboj več prvenstev kot novinci tekem

Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu nastopila v precej spremenjeni podobi, saj bo selektor Ivo Jan pogrešal kar nekaj v zadnjih letih standardnih članov. Na SP so tako odpotovali štirje debitanti, največ izkušenj s svetovnih prvenstev pa ima David Rodman, za katerega bo to že dvanajsto.

Nursultan bo med 29. aprilom in petim majem prizorišče svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda, na katerem se bo slovenska reprezentanca v družbi gostitelja Kazahstana, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve borila za dve vstopnici, ki vodita v elitno skupino reprezentančnega hokeja.

Slovenski selektor Ivo Jan je v Kazahstan odpeljal tri vratarje, sedem branilcev in 13 napadalcev. Zasedba je zaradi takšnih in drugačnih razlogov precej spremenjena. Jan Muršak, Aleš Mušič in Mitja Robar ne bodo več nosili slovenskega dresa, uradno pa so poškodbe vzrok odpovedi Jana Urbasa, Roka Tičarja, Žige Jegliča, Gašperja Krošlja …

Tadej Čimžar je eden od štirih novincev na svetovnih prvenstvih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Štirje novinci

Z odpovedmi se je priložnost za sodelovanje na prvenstvu ponudila nekaterim, ki še nimajo ali pa imajo malo izkušenj s prvenstvi.

Tako so v Kazahstan odpotovali štirje hokejisti, ki na članskih prvenstvih še niso igrali, so pa v reprezentančnem dresu zbrali med pet in 13 tekem. To so vratar Žan Us ter napadalci Miha Zajc, Tadej Čimžar in Luka Kalan.

Lani sta debi na prvenstvih dočakala Jan Drozg in Aleksandar Magovac, ki bosta sodelovala tudi v Nursultanu (nekdanji Astani).

David Rodman je odpotoval na 12. svetovno prvenstvo. Nekateri novinci na prvenstvih so v slovenskem dresu za zdaj vknjižili manj tekem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Lani brez vstopnice, letos na 12. svetovno prvenstvo

Na največ svetovnih prvenstev, 11, je po statistiki Hokejske zveze Slovenije potoval najstarejši David Rodman. Petintridesetletnik, ki ga nekdanji selektor Kari Savolainen lani ni odpeljal na prvenstvo na Madžarsko, je zbral 62 tekem svetovnega prvenstva, sicer pa je za njim 159 obračunov v reprezentančnem dresu.

Eno prvenstvo manj je zapisano pri Žigi Pancetu, ki se je pred dvema letoma v Parizu poškodoval, še preden se je vse skupaj začelo. Za branilca Sabahudina Kovačevića bo to deseto prvenstvo.

Po Ostravi spet s Kopitarjem

Prvi zvezdnik tekmovanja Anže Kopitar bo zaigral na svojem šestem svetovnem prvenstvu, do zdaj je na 29 tekmah zbral devet zadetkov in 23 asistenc.

Zadnjič je bil v postavi na SP leta 2015, ko so Slovenci igrali med elito na Češkem in izpadli. Njegovo zadnje SP drugega razreda pa je bilo leta 2007, ko so si pred domačimi gledalci brez izgubljene točke zagotovili napredovanje.

Anže Kopitar bo nastopil na šestem svetovnem prvenstvu, prvem po letu 2015. Na SP drugega razreda je zadnjič igral leta 2007, ko ga je gostila Ljubljana. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Še najmanj izkušenj ima vratarska vrsta, Matija Pintarič, Luka Gračnar in novinec Žan Us. Prva dva sta bila na prvenstvih v postavi skupaj na 18 tekmah.

Vir: Hokejska zveza Slovenije

Vir: Hokejska zveza Slovenije

Legenda oznak:

GK – vratar

D – branilec

F – napadalec

Caps – število nastopov za državno reprezentanco

G – število doseženih golov

GA – število prejetih golov za vratarje

A – podaje

TP – skupno točk

PIM – kazenske minute

WCH – število nastopov na svetovnih prvenstvih

WCH GP – število odigranih tekem na svetovnih prvenstvih

WCH G – število doseženih golov na svetovnih prvenstvih

WCH A – število podaj na svetovnih prvenstvih

WCH TP – število doseženih točk na svetovnih prvenstvih

WCH PIM – kazenske minute na svetovnih prvenstvih

NT – Državna reprezentanca

Za uvod nad gostitelje

Slovenci bodo prvenstvo odprli v ponedeljek ob 16. uri proti gostitelju Kazahstanu, ki stavi na kopico naturaliziranih igralcev, predvsem Američanov, Kanadčanov, pa tudi Švedov. Večina jih igra v domačem KHL-ovcu Barys Astani, ki domuje v dvorani Barys Arena, kjer bodo potekali boji.

Slovenci so v soboto tam opravili prvi trening, danes bodo še enega, v ponedeljek pa že sledi tekma.

Prvi nasprotnik Slovencev bodo v ponedeljek ob 16. uri gostitelji Kazahstanci. Foto: Sportida

"Gre za izkušeno ekipo, večina prihaja iz lige KHL. Hitrost bo še za pol koraka večja, a smo na pravi poti in bomo pripravljeni, da bomo lahko izločili njihove prednosti. Fantje so res želeli zmagati, dobro je, če greš na SP z vsaj eno zmago, mi smo dobili zadnjo tekmo, kar je pomembno za samozavest ekipe," je še pred odhodom na prvenstvo o prvih nasprotnikih razmišljal selektor.

Ta bo po 18 urah od prve tekme rise že vodil na drugi, nasprotnik bo Južna Koreja, nato sledi dan premora, pa tekmi z Belorusijo in Madžarsko v dobrem dnevu, po zadnjem dnevu premora pa na papirju najlažji tekmec Litva.

Svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (Nursultan, 29. april-5. maj) Ponedeljek, 29. april

8.30 Madžarska – Južna Koreja

12.00 Litva – Belorusija

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva Četrtek, 2. maj

8.30 Litva – Madžarska

12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Južna Koreja – Kazahstan Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Južna Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija – Litva

12.00 Belorusija – Južna Koreja

15.30 Kazahstan – Madžarska *vse ure so po srednjeevropskem času

Preberite še: