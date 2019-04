Risi na prebujevalnem treningu preizkusili kazahstanski led #video #foto

Risi so že preverili, kakšne so razmere za hokej v kazahstanski prestolnici.

Risi so že preverili, kakšne so razmere za hokej v kazahstanski prestolnici. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Slovenska hokejska reprezentanca je danes že preverila, kakšne razmere jo čakajo v dvorani Barys Arena, na prizorišču svetovnega prvenstva divizije I-A v Nursultanu, kot se po novem imenuje kazahstansko glavno mesto, ki smo ga poznali pod imenom Astana. Prvi vtisi so pozitivni, sta po lažjem treningu, na katerem so se naši hokejisti "malo pretegnili in pognali kri po žilah", povedala branilec Sabahudin Kovačević in trener vratarjev Klemen Mohorič.

"Vse je v redu, včeraj zvečer smo prišli in smo bili še malo trdi, današnji trening pa je bil namenjen temu, da smo spoznali dvorani in malo pognali kri po žilah," iz Kazahstana, kjer se bo v ponedeljek začel lov za prvi dve mesti, ki zagotavljata napredovanje v elito, sporoča slovenski branilec Sabahudin Kovačević.

Prvi vtisi Sabahudina Kovačevića in Klemna Mohoriča:

"Kar smo natrenirali, smo natrenirali"

Slovenci se bodo naslednji teden z reprezentancami Kazahstana, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve bojevali v dvorani Barys Arena, ki je bila zgrajena leta 2015 in sprejme 12 tisoč gledalcev. "Dvorana je nova, nad njo se res ne moremo pritoževati. Res je na visoki ravni," je bil po treningu zadovoljen Kovačević in dodal: "Kar smo natrenirali, smo natrenirali, danes je bil trening bolj za to, da se malo raztegnemo, jutri pa se bomo že več posvečali taktiki in pripravi na nasprotnika, da bomo v ponedeljek nabrušeni."

Dvorana Barys Arena je bila zgrajena leta 2015 in sprejme 12 tisoč gledalcev. Foto: Hokejska zveza Slovenije

"Dvorana je odlična, narejena je prav za hokej, kar se tudi vidi"

"Dvorana je več kot primerna za to svetovno prvenstvo, garderoba je super, na voljo so nam dali veliko prostora in mislim, da se fantje počutijo v redu," pa je prizorišče ocenil eden od pomočnikov selektorja Iva Jana in trener vratarjev Klemen Mohorič. Nekaj podrobnosti sicer še zahteva pozornost, je dodal: "Svetloba je v redu, čeprav se je eden od vratarjev pritoževal, da se zelo blešči, ampak mislim, da bomo jutri po treningu to uredili. Dvorana je sicer odlična, narejena je prav za hokej, kar se tudi vidi."

Današnji trening je bil miren, jutri pa se bodo že posvetili pripravam na prve nasprotnike, reprezentanco Kazahstana. Foto: Hokejska zveza Slovenije

"Poškodba Gašperja nas je malo spravila s tira"

Slovenska vratarska trojica je nekoliko drugačna, kot je bilo načrtovano še pred nekaj dnevi, ko je bil namesto poškodovanega Gašperja Krošlja, v izbrano vrsto tik pred odhodom v Kazahstan vpoklican Olimpijin Žan Us. "Poškodba Gašperja nas je malo spravila s tira," priznava Mohorič, a večjih težav zaradi tega ne pričakuje: "Nič za to. Imamo Matijo, Luko in Žana, vse poteka po načrtu. Kar se vratarjev tiče, mislim, da smo v redu. Jutri imamo še en trening, naslednji dan razdrsavanje in tekmo."

Slovensko vratarsko trojko po poškodbi Krošlja sestavljajo Luka Gračnar, Matija Pintarič in Žan Us. Foto: Hokejska zveza Slovenije

V ponedeljek ob 16. uri rise čaka spopad z gostitelji Kazahstanci.

Seznam reprezentantov za SP v Kazahstanu: Vratarji (3): Luka Gračnar (Innsbruck/Avt), Matija Pintarič (Rouen/Fra), Žan Us (SŽ Olimpija). Branilci (7): Blaž Gregorc (Vitkovice/Češ), Sabahudin Kovačević (Mlada Boleslav/Češ), Aleksander Magovac (Grenoble/Fra), Matic Podlipnik (Karlovy Vary/Češ), Klemen Pretnar (Košice/Slk), Jurij Repe (Herning/Dan), Miha Štebih (Jihlava, druga češka liga). Napadalci (13): Tadej Čimžar, Luka Kalan, David Rodman (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawingan Cataractes/ZDA), Boštjan Goličič (Grenoble-Bordeaux/Fra), Andrej Hebar (Ujpest/Mad), Anže Kopitar (LA Kings/ZDA), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Ken Ograjenšek (Graz 99ers/Avt), Žiga Pance (Miskolc/Mad), Robert Sabolič (Torpedo/Rus, KHL), Miha Verlič (Bremerhaven/Nem), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija).



Selektor: Ivo Jan

Pomočniki selektorja: Michael Zettel, Klemen Mohorič, Brent Linker, Dejan Varl

Svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (Nursultan, 29. april-5. maj) Ponedeljek, 29. april

8.30 Madžarska – Koreja

12.00 Litva – Belorusija

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva Četrtek, 2. maj

8.30 Litva – Madžarska

12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Koreja – Kazahstan Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija – Litva

12.00 Belorusija – Koreja

15.30 Kazahstan – Madžarska *vse ure so po srednjeevropskem času

Preberite še: