Verjame, da je bila lanska lekcija dovolj velika

"Zagotovo bo to velik izziv za celotno reprezentanco. Zaupam v naše vratarje, ki jih imamo na voljo. Ni mi bilo lahko odpovedati, a verjamem, da je odločitev prava. Spremljal jih bom in navijal zanje," pred začetkom svetovnega prvenstva drugega razreda, začelo se bo v ponedeljek v Kazahstanu, pravi vratar Gašper Krošelj. Sodelovanje je odpovedal tik pred odhodom in verjame, da je lansko svetovno prvenstvo dalo Slovencem veliko lekcijo.

Slovenska hokejska reprezentanca bo v ponedeljek ob 16. uri s tekmo proti gostitelju Kazahstanu odprla svetovno prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A), na katerem se bo v družbi domačinov, Belorusije, Madžarske, Južne Koreje in Litve bojevala za dve vstopnici, ki peljeta v elitni razred reprezentančnega hokeja. Slovenci se bodo poskušali izogniti temu, da bi prvič po letu 2001, ko so se premierno uvrstili v elito, med drugoligaši preživeli več kot dve zaporedni sezoni.

Podvig bo naskakovala z najboljšim slovenskim hokejistom Anžetom Kopitarjem, a brez kopice v zadnjih letih standardnih članov. Mitja Robar, Jan Muršak in Aleš Mušič so končali reprezentančno pot, zaradi poškodb so drug za drugim odpadli napadalci Jan Urbas, Žiga Jeglič in Rok Tičar.

Kot pravi, je za odpoved kriva poškodba kolka. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Številne odpovedi

Dober dan pred poletom je selektor Ivo Jan, ki upa, da so odpovedi res posledica poškodb, prečrtal še vratarja Gašperja Krošlja. Pojavila so se namigovanja, da je posredi spor s trenerskim štabom, a v zadnjih letih prvi čuvaj mreže risov je kot razlog odpovedi navedel poškodbo kolka.



O poškodbi, ki ga je, kot pravi, pestila že v klubu na Češkem, je reprezentanco obvestil v zadnjem tednu priprav. Po njegovih besedah je bolečino znova začutil na torkovem treningu, po sredini pripravljalni tekmi z Italijo, na kateri je prejel tri zadetke, Slovenci pa so izgubili z 2:3, pa ugotovil, da ni stoodstotno pripravljen.

"Gre za klasično vratarsko poškodbo kolka, ki pa ni tako nedolžna, kot se je sprva zdelo. Morda bo potrebna celo operacija. Naslednji teden ali čez deset dni imam magnetno resonanco in še neke preglede, nato bomo videli, kako bo potekalo okrevanje. Ne želim biti na 70 odstotkih in tvegati, da bi zaradi mene bili kakšni slabši rezultati na prvenstvu. Ni mi bilo lahko, a verjamem, da je odločitev prava," je 32-letnik po odpovedi dejal v pogovoru za Sportal.

"V preteklosti smo dokazali, da nam velikokrat bolj ležijo težke ekipe. Proti njim igramo bolje kot proti slabšim nasprotnikom." Foto: Peter Podobnik / Sportida

Budimpešta kot opomnik

Namesto Krošlja je zadnji trenutek vskočil novinec na prvenstvih Žan Us. "Zaupam v naše vratarje, ki jih imamo na voljo. To bo odlična priložnost za Pintariča (Matijo Pintariča, op. p.), Gračka (Luko Gračnarja, op. p.). Fantje imajo izkušnje iz svetovnih prvenstev. Verjamem vanje. Spremljal jih bom in držal pesti za najboljši razplet," je ob tem še dodal Krošelj, ki smo ga še pred odpovedjo podrobneje izprašali o prihajajočem svetovnem prvenstvu.

Ljubljančan verjame, da je bila lanska Budimpešta, kjer so si Slovenci življenje zapletli z uvodnima porazoma proti Britancem in Poljakom in končali na predzadnjem, petem mestu, dobra lekcija. "Ni bilo prijetno. Zadnja leta se nam je vedno uspelo hitro vrniti med elito. Ni bilo vedno lahko, a nam je uspelo. Budimpešta pa nam je dala res veliko lekcijo. Škoda, da se je to zgodilo ravno na Madžarskem, kamor nas je prišlo spodbujat veliko gledalcev. Že prva tekma z Britanci nas je zelo presenetila. Če bi takrat zmagali, bi bilo vse drugače, tako pa so nas Britanci presenetili in nam morda vzeli veliko samozavesti."

Foto: Sportida

Dokazali, da jim pogosto bolj ležijo težji nasprotniki

Še pred vsemi odpovedmi so Slovenci opozarjali, da bo prvenstvo v Kazahstanu eno težjih B-skupine. Med drugim bodo letos v drugem razredu igrali tudi Belorusi, ki so lani po skoraj desetletju in pol izpadli iz elite. Kaj o tekmecih meni Krošelj?

"Zagotovo bo to velik izziv za celotno reprezentanco. Prišel je Anže (Kopitar, op. p.), a bilo je kar nekaj odpovedi. Treba se bo res potruditi in poskušati igrati svojo igro. V preteklosti smo dokazali, da nam velikokrat bolj ležijo težke ekipe. Proti njim igramo bolje kot proti slabšim nasprotnikom. Prepričan sem, da je Budimpešta vse naučila, da ne gre nikogar podcenjevati. Nihče ne želi ponoviti lanske zgodbe," še dodaja vratar, ki si je kruh v zadnji sezoni služil v elitni češki Extraligi pri Mladi Boleslav.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v ponedeljek ob 16. uri po slovenskem času proti Kazahstanu, že v torek ob 12. uri pa sledi obračun z Južno Korejo.

Seznam reprezentantov za SP v Kazahstanu: Vratarji (3): Luka Gračnar (Innsbruck/Avt), Matija Pintarič (Rouen/Fra), Žan Us (SŽ Olimpija). Branilci (7): Blaž Gregorc (Vitkovice/Češ), Sabahudin Kovačević (Mlada Boleslav/Češ), Aleksander Magovac (Grenoble/Fra), Matic Podlipnik (Karlovy Vary/Češ), Klemen Pretnar (Košice/Slk), Jurij Repe (Herning/Dan), Miha Štebih (Jihlava, druga češka liga). Napadalci (13): Tadej Čimžar, Luka Kalan, David Rodman (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawingan Cataractes/ZDA), Boštjan Goličič (Grenoble-Bordeaux/Fra), Andrej Hebar (Ujpest/Mad), Anže Kopitar (LA Kings/ZDA), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Ken Ograjenšek (Graz 99ers/Avt), Žiga Pance (Miskolc/Mad), Robert Sabolič (Torpedo/Rus, KHL), Miha Verlič (Bremerhaven/Nem), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija).



Selektor: Ivo Jan

Pomočniki selektorja: Michael Zettel, Klemen Mohorič, Brent Linker, Dejan Varl

Svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (Nursultan, 29. april-5. maj) Ponedeljek, 29. april

8.30 Madžarska – Južna Koreja

12.00 Litva – Belorusija

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva Četrtek, 2. maj

8.30 Litva – Madžarska

12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Južna Koreja – Kazahstan Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Južna Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija – Litva

12.00 Belorusija – Južna Koreja

15.30 Kazahstan – Madžarska *vse ure so po srednjeevropskem času

