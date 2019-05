Ivo Jan po SP: "Najbolj boli tekma s Korejo. Ta res boli." #video

Selektor slovenske hokejske reprezentance Ivo Jan je zadovoljen, da so si risi na SP v Kazahstanu izborili obstanek v drugem kakovostnem razredu, obžaluje pa zamujeno priložnost za napredovanje v elito. ""Če potegnem črto, me najbolj boli tekma s Korejo," ocenjuje pravkar končan turnir v Nursultanu.

Selektor slovenske hokejske reprezentance Ivo Jan je zadovoljen, da so si risi na SP v Kazahstanu izborili obstanek v drugem kakovostnem razredu, obžaluje pa zamujeno priložnost za napredovanje v elito. ""Če potegnem črto, me najbolj boli tekma s Korejo," ocenjuje pravkar končan turnir v Nursultanu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Naš cilj je bil uvrstitev v skupino A, smo se pa vsi zelo dobro zavedali, za kako močno prvenstvo gre. Razlike med reprezentancami so vsako leto manjše, na koncu odločajo malenkosti," ugotavlja selektor Ivo Jan, ki je na turnirju v Nursultanu s svojimi izbranci objokoval poraze proti Kazahstanu, Južni Koreji in Belorusiji, ter se veselil zmag nad Madžarsko in Litvo.

Najbolj boli poraz s Korejo

Proti Koreji so Slovenci vodili že s 3:1, pa tekmo izgubili s 3:5. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Če potegnem črto, me najbolj boli tekma s Korejo. Ta res boli. Da nismo zdržali, da smo v nekaj minutah prejeli tri zadetke in se po tem nismo uspeli pobrati. Tudi začetek tekme s Kazahstanom je bil slab, prejeli smo dva 'power-play' gola in proti takšni reprezentanci je potem težko igrati. A tudi takrat fantje niso obupali, pritiskali so do konca, pa se žal ni izšlo. Tekma z Belorusijo je bila malce drugačna, ker smo imeli vsi v glavah še poraz proti Koreji. Potem odlična reakcija proti Madžarski, zelo dober ekipni duh in pa seveda še tekma z Litvo, ki smo jo odigrali tako kot je treba in prišli do teh pomembnih točk," je selektor na kratko povzel hokejsko dogajanje v glavnem mestu Kazahstana.

"V športu včasih ne dobiš tistega, kar si zaslužiš"

"Fantom ne morem popolnoma nič očitati, skozi celotno prvenstvo smo se borili in dali popolnoma vse od sebe." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Risi so po prvih treh tekmah že izgubili možnosti za izpolnitev glavnega cilja in se morali preusmeriti na boj za obstanek, a Jan svojim igralcem ne očita ničesar: "Na zadnjih dveh tekmah so fantje res pokazali iz česa so. Zelo ponosen sem nanje, dosegli so 14 zadetkov in nobenega prejeli. Kar je zelo dobre podatek. Zdi se mi, da so vsi naredili tisto, kar je bilo potrebno, da smo prišli do teh dveh zmag. Ne morem jim popolnoma nič očitati, skozi celotno prvenstvo smo se borili in dali popolnoma vse od sebe."

Na tekmah proti Kazahstanu in Južni Koreji je risom po mnenju selektorja hrbet obrnila tudi sreča, poraz s Korejo pa je imel tudi globlje posledice, priznava Jan: "Po porazu proti Koreji je bilo vse skupaj zelo stresno, kajti zdi se mi, da se tiste tekme nismo zaslužili izgubiti. Ampak tako je. V športu včasih ne dobiš tistega, kar si zaslužiš. Bilo je kar pestro, fantje pa so res pokazali, da so dobra skupina, da držijo skupaj, da delajo en za drugega."

"Ko imaš tri ničle po prvih treh tekmah, je nekaj treba spremeniti"

Anže Kopitar je bil pravi vodja slovenske ekipe v Kazahstanu, v reprezentanci pa je manjkala kopica standardnih risov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Selektor je po katastrofalnem začetku prvenstva potegnil poteze, nekoliko premešal peterke in našel pravo kombinacijo. "Ko imaš tri ničle po prvih treh tekmah, je nekaj treba spremeniti. Fantje so na menjave reagirali zelo dobro, vsi so jih sprejeli, tudi branilci so prišli k sebi, zadihali in bili bolj čvrsti. Malo bolj podrobna analiza obrambne tretjine pred tekmo z Madžarsko je bila sprejeta zelo pozitivno in turnir smo zaključili na pravi način."

Na prvenstvu je slovenski dres spet oblekel prvi zvezdnik slovenskega hokeja, NHL-ovec Anže Kopitar, po drugi strani pa je bil Jan zaradi številnih odpovedi (Jan Muršak in Aleš Mušič sta končala reprezentančni karieri, Mitja Robar je drsalke postavil v kot, Jan Urbas, Žiga Jeglič, Rok Tičar in Gašper Krošelj so sodelovanje odpovedali zaradi poškodb), prisiljen v nenačrtovano pomladitev izbrane vrste.

Mešanica izkušenosti in mladosti je uspela, pravi slovenski strateg: "Igralce kot so Kopitar, Sabolič, Kovačevič, Gregorc in preostali starejši, ki imajo že nekaj izkušenj in so liderji ekipe, so potegnili ta voz, ko je bilo potrebno. Na vsaki tekmi so nas držali v igri. Mlajši in debitanti so tako videli, za kaj pri vsem skupaj gre, mislim, da je bila ta mešanica kar v redu."

Nekateri nosilci se bodo v reprezentanco še vrnili, se pa v vsakem primeru obeta pomladitev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mogoče je bilo malo več odpovedi, kot sem pričakoval"

"Do lanskega leta je bila baza igralcev praktično deset let ista, mogoče smo se vsi skupaj razvadili, da so ti fantje vedno prišli in vedno odigrali tako, kot se 'zagre', da so pokazali svoje najboljše igre takrat, ko je bilo to najbolj pomembno. Zdaj se generacija menja, mogoče je bilo malo več odpovedi, kot sem pričakoval, ampak je šlo za takšne poškodbe, na katere res nimaš vpliva. Menim, da bodo nekateri od teh še pripravljeni igrati, ampak se mi zdi, da so mladi debitanti odigrali super prvenstvo, na zadnjih dveh tekmah pokazali, da lahko v prihodnosti resno računamo na njih," je bil dobrih predstav mlajših risov vesel Jan.

Malo manj pa je selektorja radostil zgoščen aprilski hokejski spored, ko se s končnicami odločajo domača prvenstva in lige ter reprezentanci onemogočajo pripravo na svetovno prvenstvo. "Ne vem, če je že bila kdaj takšna situacija, da se je praktično do odhoda aviona čakalo na igralce. Do začetka svetovnega prvenstva niti ene tekme nismo odigrali v sestavi, ki je nastopila na turnirju. Situacija je bila taka, vzeli smo jo v zakup, upam pa, da je bila to priložnost za razmislek za naprej, predvsem kar se tiče državnega prvenstva."