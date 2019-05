Čehi po novo zmago proti Avstrijcem, Nemci in Američani za prvo mesto

Zvečer bo trenutno vodilna reprezentanca skupine A Finska palice prekrižala s predzadnjo Francijo, ki si še ni zagotovila obstanka. Najverjetneje bo odločala zadnja tekma z Veliko Britanijo.

Ob 20.15 sledi še obračun z vrha lestvice B. Edina neporažena reprezentanca na Slovaškem Rusija se bo udarila s Švico, ki so ji branilci naslova Švedi v soboto zadali prvi poraz na prvenstvu.

Sistem tekmovanja

Iz elite bo po skupinskem delu izpadla najslabša reprezentanca vsake skupine. Prihodnje leto ju bosta na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...