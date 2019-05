Spopad začelja, po katerem bo nekdo mirneje nadaljeval

Zvečer Čehi ne bi smeli imeti pretežkega dela proti Italijanom, ki na štirih tekmah niso zadeli niti enkrat, prejeli pa so 30 zadetkov. Lovili bodo četrto zmago.

Takrat bodo na delu tudi Finci, ki se bodo prav tako podali po četrto zmago prvenstva. Nasproti jim bo stala glavna kandidatka za izpad v nižji rang tekmovanja, Velika Britanija.

Sistem tekmovanja

Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta prihodnje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...