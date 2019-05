Američani imajo najdražjo, na delu kar 117 igralcev iz lige NHL

Število igralcev iz lige NHL, predvsem pa njihova vrednost, sta v zadnjih desetletjih poskočila v višave. Leta 1990 na prvenstvu v Švici je denimo nastopilo 43 hokejistov, ki pa so bili pravi ubožčki v primerjavi z današnjimi igralci. Med njimi so bili tudi legendarni Steve Yzerman, Paul Coffey, Doug Gilmour, Al MacInnis, Mike Modano in Ulf Samuelsson, njihova skupna letna plača pa je bila takrat ocenjena na 8,6 milijona dolarjev, povprečna plača takratnih zvezdnikov pa na 200.000 dolarjev.

Danes posamezni zvezdniki prvenstva zaslužijo več, kot so pred tremi desetletji zaslužili vsi igralci lige NHL na prvenstvu skupaj. Zneski so rasli, a še na prvenstvu leta 2015 na Češkem je zaigralo 87 igralcev lige NHL, katerih plača je bila ocenjena na 83 milijonov dolarjev.

Najdražjo ekipo imajo Američani

William Nylander (desno) je dres Toronta začasno zamenjal s švedskim. Foto: Reuters Med zvezdniki sta na prvem mestu spiska po dohodku kapetan ZDA Patrick Kane (Chicago Blackhakws) in Šved William Nylander (Toronto Maple Leafs) z 12 milijoni dolarjev plače. Rusa Aleksander Ovečkin in Jevgenij Kuznjecov (oba Washington Capitals) ter Američan Jack Eichel (Buffalo Sabres) imajo pogodbo vredno 10 milijonov ameriških zelencev.

Po reprezentancah je najdražja ekipa iz ZDA s skoraj 90 milijoni dolarjev, sledijo Švedska (80), Rusija (71) in Kanada (67). Tudi v denarju je razlog, da peščica reprezentanc ne more enakovredno konkurirati najboljšim.

Na zadnjih 15 prvenstvih so Rusija, Kanada, Švedska, Češka in Finska, ZDA so manjkale enkrat, igrale najmanj v četrtfinalu. Srednji razred s Švicarji, Nemci, Slovaki, Latvijci in Danci se bori za mesto ali dva v četrtfinalu, ostali predvsem za ohranitev statusa v eliti.