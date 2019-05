Bo nekdanji minister Leben reševal prezadolžen jeseniški hokej?

"Zagotoviti na Jesenicah 500 tisoč evrov brez vpliva v gospodarstvu, podpore občine in politične podpore je prava čarovnija," je Anže Pogačar zapisal v letnem poročilu za lansko leto, ko je HDD Jesenice ustvaril 621 tisoč evrov prihodkov, a na drugi strani 692 tisoč evrov odhodkov.

Presežek odhodkov oziroma izguba kluba je tako dosegla 71 tisoč evrov. Kot kaže poročilo, je šlo od tega 250 tisoč evrov za stroške ekipe (ta šteje 25 članov), 100 tisoč evrov za opremo, 35 tisoč evrov za prevoze, prav toliko za strošek lige, 65 tisoč evrov za organizacijo tekem ter 15 tisoč za druge stroške. Stroški dela so znašali 10 tisoč evrov.

Spomnimo, da je v HDD Jesenice zbrana ekipa, ki je nasledila leta 2012 propadli hokejski klub Acroni Jesenice. A tudi novi klub je hitro zašel v finančne težave in je lansko leto končal z 200 tisoč evrov kratkoročnih ter 10 tisoč evrov dolgoročnih obveznosti. Ekipi dolgujejo eno plačo, nam je povedal Pogačar.

Bo Leben reševal finančne zagate?

Jeseniški klub po koncu sezone igralcem dolguje še eno plačo, nam je povedal odhajajoči predsednik Anže Pogačar. Foto: Peter Podobnik/Sportida Sogovornik, ki je predsedovanje klubu prevzel kot ljubitelj in že dlje časa poudarja, da si želi za naslednika vplivneža, ki bi lahko klubu zagotovil čim več finančnih sredstev in poravnal minus, je v četrtek - po tem, ko je o tem pisal športni dnevnik Ekipa - potrdil, da dokončno odhaja s položaja.

Obenem pa že dlje časa išče naslednika. Potrdil nam je, da se pogovarja z nekdanjim ministrom za okolje Juretom Lebnom.

Leben nam na vprašanje o kandidaturi ni odgovoril, tako ni znano, ali se res zanima za položaj.

Na tekmi z lokalno poslanko in jeseniškim podžupanom

Položaj predsednika kluba je neprofesionalna in neplačana funkcija, ima pa klub možnost imenovanja kadrov za operativne naloge. Do zdaj je ta dela opravljal Pogačar sam - v poročilu je izpostavil, da je po vseh uspehih hokejistov obseg dela postal prevelik za enega samega človeka -, strošek dela pa je lani po podatkih znašal 10 tisoč evrov.

Kako je Jeseničanom na misel prišel nekdanji minister, ki živi v okolici Škofljice, po koncu ministrovanja pa se je zaposlil v portoroškem podjetju BLS Sinergije (ustanoviteljice podjetja so turistične družbe Sava Turizem, Hoteli Bernardin in Istrabenz Turizem v državni lasti)? In zakaj bi imel on interes reševati jeseniški hokej? Pogačar odgovarja, da je za naslednika želel nekoga, ki ima rad šport, Leben pa je športni navdušenec. Kdo ju je seznanil, ne pove.

Je pa Leben jeseni lani na tekmi Jesenic - takrat je bil še minister - sedel ob nekdanji poslanki SMC Maruši Škopac in jeseniškem podžupanu Mihu Rebolju, sicer nekdanjemu hokejistu. Tudi Leben je bil do odhoda z ministrskega položaja član SMC.

Če bo Leben res kandidiral, bo o imenovanju odločal občni zbor društva, ki bo tretjega junija. Društvo ima po Pogačarjevih besedah okrog 70 članov.

Preberite še: