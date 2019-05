Nova slovenska moč v Alpski ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jaka avgustinčič je novi trener ekipe Zell am See

Jaka Avgustinčič je novi trener Zell am Seeja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nekdanji slovenski hokejisti, zadnja leta pa trener Jaka Avgustinčič bo trenersko udejstvovanje nadaljeval v Alpski ligi. Prevzel je vodenje avstrijske ekipe Zell am See, za katero bo po novem igral slovenski napadalec Jure Sotlar.

Potem ko so v zadnji sezoni ob Jesenicah in Olimpiji tudi Italijani (Vipiteno – Ivo Jan) in Avstrijci (Feldkirch – Nik Zupančič) v Alpski ligi stavili na slovensko trenersko moč, bo tudi v prihodnje eno od tujih ekip vodil Slovenec.

Vodstvo Zell am See-ja, ki se še tretje leto zapored ni uvrstil v končnico Alpske lige, je priložnost ponudilo nekdanjemu slovenskemu hokejistu Jaki Avgustinčiču. Ta je večino trenerske karieri preživel pri Slaviji, v sezoni 2016/17 pa v Alpski ligi deloval kot pomočnik takratnega trenerja Jesenic Nika Zupančiča.

"Vesel sem ponudbe kluba. Gre za lepo območje, ljudje so prijazni, všeč mi je dvorana, tako da imam dobre pogoje za dobro počutje. Najprej moramo sestaviti ekipo, z značajem, pravim pristopom, pripravljeno na trdo delo. Prvi cilj bo, da igramo dober hokej. Če nam bo uspelo, se lahko uvrstimo v končnico, tam pa je mogoče vse. Moramo verjeti vase. Takšno miselnost želim prenesti na ekipo. Veselim se uspešne sezone," je ob sklenitvi pogodbe s klubom za uradno spletno stran dejal 42-letnik.

Avgustinčič bo v napadu računal na rojaka Jureta Sotlarja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski pridih tudi v napadu

Trenutno je v avstrijski ekipi za prihodnjo sezono devet hokejistov. Od tega trije branilci in šest napadalcev. Klubu bo slovenski pridih dajal tudi napadalec Jure Sotlar, ki se je v Avstrijo preselil iz Vipitena.

Prvak Alpske lige je HK SŽ Olimpija, ki bi v prihodnji sezoni lahko zaigral v ligi EBEL. Ali bo do spremembe res prišlo, bo znano v prihodnjih tednih, najpozneje do konca meseca.

