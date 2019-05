Čehi boljši od Švedov, Finci od Kanadčanov, zmagali tudi Slovaki in Rusi

Švedi in Čehi so pripravili odlično hokejsko predastavo.

Švedi in Čehi so pripravili odlično hokejsko predastavo. Foto: Reuters

Na Slovaškem se je začelo hokejsko svetovno prvenstvo elitnega razreda, ki se bo z velikim finalom končalo 26. maja. V uvodnih tekmah so Finci premagali Kanado, Rusi so se znesli nad Norveško, gostitelji Slovaki so premagali Američane, Čehi pa Švede.

Izjemno zanimiv in napet dvoboj sta pripravili reprezentanci Češke in Švedske. Jakub Vrana je Švede šokiral že v drugi minuti tekme, nato sta Šatric Hornqvist in Oskar Lindblom poskrbela za preobrat, a Dominik Kubalik tudi za izenačenje do konca druge tretjine. V zadnjih dvajsetih minutah živčne tekme s številnimi kratkimi pretepi, so prevladali češki hokejisti, do konca tekme so zadeli še Michael Frolik, drugič na tekmi Vrana in za končnih 5:2 še Jan Kovar.

Slovaki so domače prvenstvo začeli z lepo zmago nad Američani. Prva tretjina je bila po zadetkih Matuša Šukla in Alexa Debricanta še izenačena, nato so vajeti igre popolnoma prevzelo Slovaki. Gole za zmago s 4:1 so prispevali še Erik Černak, Tomaš Tatar in Michal Kristoff.

Highlights: What a win for the home country, Slovakia beats @usahockey 4-1 on Day 1 at #IIHFWorlds pic.twitter.com/XxfHjhjUzy — IIHF (@IIHFHockey) May 10, 2019

Finci boljši od Kanade

V prvem v Košicah je Finska s 3:1 premagala Kanado. Uvodna tekma skupine A je bila poslastica, derbi med Finsko in Kanado, ki so ga z 2:1 dobili prvi. Tekma je bila napeta in izenačena, po prvi tretjini in zadetkih Kaapa Kakoja in Jonathana Marchesaulta je bil izid 1:1, tretji gol na tekmi pa je padel šele v začetku tretje tretjine, ko je Fince v vodstvo popeljal Arttu Ilomaki. Javorjevi listi so napadli z vsemi močmi in šestimi igralci v polju, Kako je potrdil zmago Finske s svojim drugim golom na tekmi, plošček je poslal v prazen kanadski gol.

Rusi po petardi popustili

V Bratislavi so prvi palice prekrižali Rusi in Norvežani. Jevgenij Dadonov dvakrat, pa Artjom Anisimov, Nikita Kučerov in Nikita Gusev so bili strelci ruske reprezentance za vodstvo s 5:0 proti Norveški, preden so Skandinavci v zaključku prve tekme skupine B vendarle tudi sami dvakrat zatresli mrežo Andreja Vasiljevskega in z zadetkoma Thomasa Valkvaeja Olsena in Jonasa Holosa postavili končni izid 5.2.

Sistem tekmovanja Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta naslednje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...

Šestnajst najboljših reprezentanc sveta je razdeljenih v skupini A in B, prvo gostijo Košice, drugo pa Bratislava. Slovaška prestolnica bo tudi prizorišče polfinalov, finala in tekme za tretje mesto.

V Košicah v skupini A igrajo reprezentance Finske, Kanade, ZDA, Slovaške, Danske, Francije, Nemčije in Velike Britanije, v skupini B v Bratislavi pa ekipe Rusije, Norveške, Češke, Švedske, Švice, Italije, Latvije in Avstrije.

SP, elitne divizije, 1. dan:

