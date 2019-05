Slovenci dobili tekmece za SP, čaka jih težko delo

Italijani so v dramatični tekmi po kazenskih strelih premagali Avstrijo in si priborili obstanek med elito.

Italijani so v dramatični tekmi po kazenskih strelih premagali Avstrijo in si priborili obstanek med elito. Foto: Reuters

V Bratislavi sta se na vse ali nič spopadli Avstrija in Italija, po dramatičnem obračunu, ki so ga odločili šele kazenski streli, pa so se zmage veselili zahodni sosedi. S tem so si priigrali obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja, medtem ko se v drugi kakovostni razred, v katerem bo igrala tudi Slovenija, ki bo kandidirala za gostiteljstvo SP 2020 , selijo Avstrijci. Tudi v skupini B sta se v odločilni tekmi za obstanek med elito spopadli Velika Britanija in Francija. Otočani so se vrnili po zaostanku z 0:3 in si po podaljšku s 4:3 priigrali obstanek med elito, od katere se prvič po letu 2008 poslavljajo Francozi.

Znan je torej še zadnji tekmec Slovencev na prihodnjem SP drugega razreda. To je Avstrija, ki je po kazenskih strelih izgubila tekmo z Italijo. Italijani, ki so do te tekme dosegli le en zadetek, so prek Anthonyja Bardara povedli v 10. minuti, a so Avstrijci z zadetkoma Manuela Ganahla in NHL-ovca Michaela Raffla sedem minut pozneje vodili z 2:1. Vodstvo do obdržali do 35. minute, ko je Simon Kostner izenačil, Marco Rosa pa minuto pred iztekom drugega dela popeljal azzurre do novega vodstva. Raffl je na začetku zadnje tretjine zadel za izenačenje in napovedal dramatično končnico.

Do konca rednega dela se izid ni spremenil, prav tako ne v podaljšku, v katerem sta moštvi igrali s po tremi igralci v polju. Odločali so kazenski streli, šele po somi seriji pa so se zmage razveselili Italijani. Odločilni kazenski strel je zadel Sean McMonagle.

Kanadčani so v Košicah dobili predzadnjo tekmo skupinskega dela proti Dancem.

Težko delo za rise



Glavni avtsajderski na papirju Velika Britanija in Italija sta na odločilnih sedmih tekmah po drami uspeli priti do prve zmage in obstanka med elito, izpadli pa sta Avstrija in Francija, kar pomeni, da Slovence prihodnje leto čaka težko delo.



Na SP drugega razreda bodo risi, kot kaže na domačem ledu, ob severnih sosedih in galskih petelinih igrali še z Madžarsko, Južno Korejo in Romunijo.

Hokejisti Velike Britanije so letos prvič po 25 letih zaigrali med elito in se z zmago po preobratu na odločilni tekmi (s 4:3 so premagali Francijo) v njej tudi zadržali. Foto: Reuters

Popoldanski obračun skupine A med Francijo in Veliko Britanijo je odločal o tem, kdo bo ostal v eliti in kdo se bo od nje poslovil. Izraziti papirnati favoriti so bili galski petelini in v 28. minuti je vse kazalo na to, da bodo nadaljevali svoje popotovanje v najkakovostnejšem razredu reprezentančnega hokeja. Po treh zadetkih med 24. in 28. minuto so namreč povedli s 3:0.

A Britanci se niso dali, v 35. minuti so znižali na 1:3, do drugega odmora pa prednost Francije še stopili. Tudi začetek zadnje tretjine se je začel po njihovih željah, Robert Farmer je izenačil na 3:3. Do konca rednega dela sta mreži mirovali, tako da je sledil podaljšek tri na tri, v katerem je Ben Davies postavil piko na i velikemu preobratu.

Britanski navijači bodo tudi prihodnje leto svojo reprezentanco spremljali med reprezentančno hokejsko smetano. Foto: Reuters

Britanci, ki so se lani po četrt stoletja spet uvrstili v elito, bodo v skupini A igrali tudi prihodnje leto v Švici, Francozi pa se selijo v drugi razred. Prvič po letu 2008 jih ne bo med elito. Svetovno prvenstvo pa bo najverjetneje gostila Slovenija.

Britanci so obstanek proslavljali z napevom “We’re shit and we know we are!”

V skupini B so Švedi po izenačenem boju v Bratislavi premagali Latvijo s 5:4 in si priigrali četrtfinale. Dennis Rasmussen je zabil odločilni zadetek v prazno mrežo 34 sekund pred koncem.

Sistem tekmovanja Iz elite bo po skupinskem delu izpadla najslabša reprezentanca vsake skupine. Francija je že izpadla. Pridružila se ji bo poraženka večernega dvoboja med Italijo in Avstrijo. Prihodnje leto ju bosta na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti.



Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu (Finska, ZDA, Kanada, Nemčija, Rusija, Češka, Švedska in Švica), zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...

SP, elitne divizije, 11. dan:

Skupina A, Košice

Lestvica skupine A:

Skupina B, Bratislava

Lestvica skupine B:

