Tony Parker med športne upokojence

Parker je zapisal, da se od košarke poslavlja z veliko čustvi in končuje neverjetno popotovanje. "V najbolj norih sanja si nikoli ne bi mislil, da bom doživel vse te neverjetne trenutke v ligi NBA in s francosko reprezentanco. Hvala za vse," je sporočil.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90