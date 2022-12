Čudežen podvig Luke Dončića, Evropa ima po 14 letih novega rekorderja!

Luka Dončić je proti New Yorku navduševal mlado in staro.

Luka Dončić je proti New Yorku navduševal mlado in staro. Foto: Reuters

Slovenskemu košarkarskemu dragulju Luki Dončiću je le tri dni pred koncem leta 2022 uspel zgodovinski podvig, ki bo še dolgo odmeval. Mladi Ljubljančan je Dallas popeljal do čudežnega preobrata proti New Yorku, pri tem pa dosegel 60 točk in krepko popravil strelski evropski rekord v ligi NBA. Sloviti Francoz Tony Parker se je tako po 14 letih poslovil od imenitnega rekorda. Zdaj si ga lasti LD77!

Slovenski košarkarski fenomen Luka Dončić si bo iztekajoče se leto 2022 zapomnil po številnih strelskih presežkih. V začetku leta je prvič v karieri v ligi NBA presegel mejo 50 točk (51 proti LA Clippers), nato Franciji na evropskem prvenstvu nasul kar 47 točk in se podpisal pod najbolj vročo strelsko predstavo na omenjenih tekmovanjih v zadnjih 65 letih, za piko na i pa je 28. decembra v zgodnjih jutranjih urah obnorel svetovno košarkarsko javnost še s fantastično predstavo v ligi NBA proti New Yorku. In to kakšno! To je bila predstava, vredna najrazličnejših presežkov.

Vrhunci rekordne predstave Luke Dončića:

Kratkohlačnikom je polnil koš kot po tekočem traku, na koncu pa se ustavil pri epski številki 60. Z njo je postavil nove mejnike evropske košarke. Tega je že vajen, kljub svoji mladosti v ligi NBA pogosto ruši rekorde, a tako veličastnega, kot ga je ob koncu leta v domači dvorani American Airlines Center proti New Yorku, ni dosegel še nikoli!

Parker po 14 letih ostal brez rekorda

Tony Parker je leta 2008 proti Minnesoti dosegel 55 točk. Foto: Reuters Postal je namreč absolutni evropski rekorder. Evropski kralj strelcev. Pri komaj 23 letih! V preteklosti so se v ligi NBA dokazovali številni evropski košarkarski velemojstri, tako je še zdaj, kjer so v zadnjih letih lovorike, namenjene najboljšim igralcem sezone (MVP), praviloma prejemali polivalentni košarkarski asi iz Evrope. A še nikoli ni bilo nobeno izmed opevanih imen evropske košarke tako razigrano, da bi lahko na dvoboju lige NBA doseglo 60 točk.

Tej častitljivi številki se je v preteklosti še najbolj približal Tony Parker. Legendarni Francoz, ki je pisal zgodovino lige NBA in se s San Antonio Spurs vpisal med nesmrtne, na evropskih prvenstvih pa mešal štrene tudi Sloveniji, je od leta 2008 veljal za evropskega rekorderja. 5. novembra 2008 je proti Minnesoti dosegel 55 točk. Takrat sta se igrala kar dva podaljška, Parker pa si je prilastil rekord, ki je pred njim pripadal Nemcu Dirku Nowitzkemu.

Ikona Dallasa, ki je pred nekaj dnevi pred dvorano dobila svoj kip, nato pa v živo spremljala nepozabno predstavo svojega nekdanjega soigralca v dresu Mavericks proti New Yorku, je 2. decembra 2004 dočakala strelski vrhunec kariere. Nowitzki je proti Houstonu dosegel 53 točk, tudi takrat se je igral podaljšek.

Dirk Nowitzki je nedavno prejel ogromno čast, saj so pred dvorano v Dallasu postavili njegov kip. Na slovesnem odprtju mu je od srca čestital prijatelj in nekdanji soigralec Luka Dončić, le dva dni pozneje pa izboljšal njegov klubski rekord. Foto: Reuters

Nemec je bil evropski rekorder štiri leta, rekorder Dallasa pa še 14 let dlje. Nato pa je prišel nasmejani Luka in postal prvi Evropejec, ki je na tekmi lige NBA dosegel 60 točk. In tudi dobil tekmo. In prispeval še neverjetni trojni dvojček, s kar 21 skoki in desetimi asistencami, po takšnih fenomenalnih številkah pa je svetovni splet preplavilo malo morje statističnih sladkorčkov. Kapo dol, Luka!