Neverjetno, kaj je uspelo rekorderju Luki Dončiću!

Luka Dončić je v ligi NBA v velikem slogu prišel do novega strelskega rekorda. Slovenski košarkar je bil proti New York Knicks s kar 60 točkami, 21 skoki in desetimi asistencami z naskokom prvi igralec srečanja, ob tem pa je ob koncu rednega dela tekme izsilil še podaljšek, po katerem je Dallas s 126:121 prišel še do četrte zaporedne zmage. Denver Vlatka Čančarja bo gostoval v Sacramentu, vse skupaj pa ponovil še dan pozneje, tako da čakajo vodilno ekipo zahodne konference naporni dnevi v glavnem mestu Kalifornije.

Učinek Luke Dončića: 60 točk (19/25 za 2, 2/6 za 3, 16/22 prosti meti), 21 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 1 blokada, 4 izg. žoge v 47:09

Kje so meje za Luko Dončića, so se verjetno po velikem preobratu v režiji slovenskega košarkarja Dallas Mavericks nad New York Knicks spraševali navdušeni navijači v American Airlines areni. Slovenski košarkar je New Yorku nasul kar 60 točk, 21 skokov in deset asistenc in postal prvi košarkar, ki je v ligi NBA tekmo končal z mejniki 60 točk, 20 skokov in desetih asistenc. Ob tem je Slovenec podpisal še pod 53. trojni dvojček v karieri, z noro statistično bero pa je podrl številne mejnike in rekorde. Za devet točk je podrl svoj prejšnji svoj strelski rekord, ki ga je držal od 10. februarja letos, ko je proti LA Clippers dosegel 51 točk. Šele kot drugi košarkar v ligi NBA po Jamesu Hardnu se je podpisal pod trojni dvojček ob kar 60 doseženih točkah, ob tem pa je postal še najmlajši košarkar, ki je v žep pospravil trojni dvojček ob vsaj 50 doseženih točkah.

Kako je Dončić izsilil podaljšek:

Slovenski košarkarski virtuoz je podrl tudi rekord franšize Dallasa, pa strelski rekord v American Airlines areni in postal tudi prvi košarkar Dallasa, ki je drugič v nizu treh tekem dosegel mejo 50 točk. Skupno mu je magično mejo uspelo preseči tretjič v karieri. "Utrujen sem kot hudič. Potrebujem regeneracijsko pivo," je v šali in smehu v prvem komentarju po rekordni tekmi dejal slovenski košarkar. "Ta fant se ne ustavlja. Preprosto se ne ustavi. Res sem brez besed, ko vidim mladega košarkarja kot je on," pa je bil do ušes nasmejan Jason Kidd.

Strelski dosežki Luke Dončića: 60 točk: 27. december 2022 proti New York Knicks

51 točk: 10. februar 2022 proti LA Clippers

50 točk: 23. december 2022 proti Houston Rockets

49 točk: 17. februar 2022 proti New Orleans Pelicans

46 točk: 12. feberuar 2021 proti New Orleans Pelicans

45 točk: 12. februar 2022 proti LA Clippers

44 točk: 30. oktober 2022 proti Orlando Magic in 14. februar 2021 proti Portland Trail Blazers

Brez obračuna z Brunsonom

Dončić si je sicer obetal obračun z nekdanjim soigralcem in prijateljem Jalenom Brunsnom, ki se je poleti preselil k New Yorku, a ta zaradi bolečin v kolku v nekdanji domači dvorani American Airlines ni zaigral. Kljub temu se mu je klub med tekmo s posebnim videom zahvalil za njegov doprinos k ekipi, z aplavzom in ovacijami pa so Brunsona v Dallasu sprejeli tudi navijači Mavericksov.

Brunson je lahko v American Airlines centru večino rednega dela lahko užival v predstavi svojega moštva, saj je Dallas v rednem delu tekme vodil le v prvi četrtini, ko je ob dveh zadetih prostih metih Dončića povedel z 9:8, nato pa so praktično skozi celotno tekmo vse niti igre v svojih rokah držali košarkarji New Yorka.

Dončić izsilil podaljšek

Ti so še 33,9 sekunde pred koncem po dveh zadetih prostih metih Milesa McBrida vodili s 112:103, nato pa je sledil veliki preobrat domače ekipe. V naslednjem napadu je s trojko zaostanek znižal Christian Wood, nato pa je ob izgubljeni žogi gostov koš in še dodatni prosti met 15,4 sekunde pred zvokom sirene izkoristil Dončić in zaostanek znižal na 109:112. Po minuti odmora, ki jo je zahteval gostujoči trener, je Dončić storil prekršek nad McBridom, ki pa je izkoristil le en prosti met, na drugi strani pa je 9,4 sekunde pred koncem po asistenci Dončića s trojko le na točko zaostanka znižal Spencer Dinwiddie.

Zatem se je na črto prostih metov pri New Yorku znova postavil McBride, ki je bil tokrat dvakrat natančen in je svojo ekipo 7,7 sekunde pred koncem rednega dela popeljal v vodstvo s 115:112. V infarktnem zadnjem napadu Dallasa je imel po osebni napaki Grimesa dva prosta meta na voljo Dončić, ki je bil v prvo natančen, nato pa je namerno zgrešil drugi prosti met, v raketi je prišel do odbite žoge in z natančnim metom izid sekundo pred koncem poravnal na 115:115. Slovenski košarkar ob tem ni mogel skriti navdušenja, Mavericks pa so tako izsilili podaljšek.

Tudi v podaljšku je bil slovenski košarkar najboljši posameznik na parketu, v dodatnih petih minutah je dosegel še sedem točk in bil odločujoči člen pri zmagi Dallasa s 126:121.

Povprečje Luke Dončića, odkar nastopa v ligi NBA:

Sezona Število točk na tekmo Odstotek meta iz igre 2022/23 32,8 49,9 2021/22 28,4 45,7 2020/21 27,7 47,9 2019/20 28,8 46,3 2018/19 21,2 42,7

Denver dvakrat zapored v Sacramentu

Bo Vlatko Čančar dočakal priložnost za nastop v Sacramentu? Foto: Reuters Slovenski reprezentant Vlatko Čančar bo z Denverjem gostoval pri Sacramentu, prihodnji dan pa ponovil vajo. Tako ga čakata zaporedni gostovanji v dvorani Golden 1 Center. Denver je vodilni klub zahodne konference. Na zadnji tekmi je po podaljšku ugnal Phoenix. Aaron Gordon je izstopal s kar sedmimi zabijanji, najbolj spektakularnega je izvedel v podaljšku, Nikola Jokić pa je dosegel že sedmi trojni dvojček v tej sezoni in ga podkrepil z izjemnimi številkami (41 točk, 15 skokov in 15 asistenc). Denver je razigran, dobil je sedem od zadnjih osem tekem v ligi NBA, Sacramento pa bo najverjetneje pogrešal Domantasa Sabonisa, ki si je poškodoval palec na desni roki.

Philadelphia 76ers bo s prvim strelcem lige Joelom Embiidom in vse boljšim Jamesom Hardnom lovila deveto zaporedno zmago. Pomerila se bo proti Washingtonu.

Liga NBA, 27. december:

Lestvica:

