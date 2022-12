Praznik v Dallasu: Nowitzki dobil kip, Luka Dončić zmago nad LeBronom Jamesom

V Dallasu je bilo danes praznično, pa ne le zaradi božiča. Navijači Mavericks so lahko najprej videli razkritje kipa legendi kluba Dirku Nowitzkemu pred dvorano American Airlines Center, nato pa še zmago svojih ljubljencev nad Los Angeles Lakers s 124:115. Luki Dončiću sta do trojnega dvojčka zmanjkala po en skok in ena asistenca. Ljubljančan je dosegel 32 točk. V noči na ponedeljek bo na delu tudi Vlatko Čančar, ki ga z Denverjem čaka obračun s Phoenix Suns.

Učinek Luke Dončića: 32 točk (met za dve 9/16, za tri 2/3, prosti 12/16), 9 skokov, 9 asistenc v 39:18 minutah igre.

Mavericks so tekmo odprli zadržano, LA Lakers so jim hitro pobegnili, tudi Luka Dončić se je ogrel počasi in svoj prvi koš dosegel šele 3:50 pred koncem prve četrtine, v prvem polčasu pa so gostje učinek Ljubljančana omejili na zanj skromnih deset točk. Prvi polčas so Lakers dobili s 54:43.

A v tretji četrtini so se stvari postavile na glavo, Dončiću so Lakers sprva še onemogočali mete na koš, pa se je zato zatekel k asistencam in razigral soigralce. Mavericks so začeli zadevati za tri točke, obramba LA-ja je postajala vse bolj prosojna, Dallas je tretjo četrtino dobili kar z 51:29.

Vrhunci Dončićeve igre:

V zadnjih 12 minutah igre je LA med živimi držal le razpoloženi in zimzeleni LeBron James, Mavericks pa so rutinirano ohranjali prednost. Dončić se je v drugem polčasu povsem razigral, poskrbel tudi za nekaj atraktivnih potez, tekmo pa končal pri 32 točkah, devetih skokih in devetih asistencah. James je bil z 38 točkami (6 skokov, 5 asistenc) najboljši strelec tekme, a to je bila zanj le slaba tolažba.

Dončićeva božična čarovnija:

Dallas je spet igral močno oslabljen, Jason Kidd ni mogel računati na Doriana Finneyja-Smitha, Josha Greena, Maxija Klebra in Kembo Walkerja, v ekipo ni uvrstil niti Jadna Hardyja, igral pa je Reggie Bullock, ki je zaradi težav z vratom prejšnjo tekmo končal predčasno.

Vrhunci igre LeBrona Jamesa:

S 30 točkami se je izkazal Christian Wood (met 12/17 za dve, 2/6 za tri), tem pa dodal še osem skokov in sedem asistenc. Tom Hardaway ml. je končal pri 26 točkah (10/19 za dve, 6/14 za tri) in šestih skokih, Bullock pa je 14 točkam (5/8 za dve, 4/7 za tri) dodal še tri skoke in štiri asistence.

James je pri Lakers izstopal, Russell Westbrook in Austin Reaves sta bila s 17 oziroma 16 točkami drugi in tretji strelec ekipe. LA je doživel še četrti zaporedni poraz in je 13. na lestvici zahodne konference, Dallasa pa po 18 zmagi (in s 16 porazi) ostaja osma ekipa Zahoda.

Takole je dobro razpoloženi Dončić v kabojskih škornjih in klobuku prišel v dvorano American Airlines v Dallasu:

Spomenik legendi kluba

Nowitzki, nekoč prvi zvezdnik Dallasa in eden najboljših evropskih igralcev v ligi NBA, je zadnja leta v košarkarskem pokoju posebni svetovalec kluba. Za njegov dolgoletni prispevek so se mu v Dallasu zdaj oddolžili tudi s kipom, ki ga je danes slavnostno razkril sam nemški zvezdnik. Kip predstavlja Nowitzkega v zanj zelo značilnem položaju v karieri - metu ob padcu nazaj, poroča STA.

Foto: Reuters

"Videti je fantastično. Hvala za podporo. Bilo je nekaj posebnega, zelo čustveno, in tale stvar bo tu ostala za vedno," je v nagovoru navijačem dejal Nowitzki.

BREAKING: The Dirk statue has been revealed. It will be in front of the AAC forever 🐐🐐🐐#MFFL pic.twitter.com/FDj8OzCXtF — MFFL (17-16) (@Mavs_FFL) December 25, 2022

Še pred ogrevanjem so se košarkarji Dallasa udeležili slavnostne predstavitve spomenika legendi kluba Dirki Nowitzkemu:

Mavs players gather behind their GOAT. pic.twitter.com/AAjXHmvzg4 — Brad Townsend (@townbrad) December 25, 2022

