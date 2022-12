Čudežna predstava Luke Dončića, ki je drugič v karieri dosegel magično mejo

Za Luko Dončićem je v ligi NBA izjemen večer. Slovenski košarkar je ob zmagi Dallasa nad skromnim Houstonom (112:106) dosegel kar 50 točk, osem skokov in deset asistenc in je le za točko zaostal za svojim strelskim rekordom v ligi NBA, hkrati pa je drugič v svoji karieri dosegel magično mejo 50 doseženih točk. Še drugič zapored so do zmage v zadnji sekundi tekme prišli košarkarji Chicago Bulls, ki so s 118:117 ugnali New York Knicks, Goran Dragić pa je po tekmi premora tokrat dosegel devet točk. Vlatko Čančar ob zmagi Denverja nad Portlandom (120:107) ni dobil priložnosti za dokazovanje.

Učinek Luke Dončića: 50 točk (11/18 za 2, 6/12 za 3, 10/12 prosti meti), 8 sk., 10 as., 3 ukr. žoge, 7 izg. žog v 42:16 Učinek Gorana Dragića: 9 točk (1/2 za 2, 2/4 za 3, 1/2 prosti meti), 1 as. v 17:45 Učinek Vlatka Čančarja: /

Luka Dončić bo imel na letošnji božični večer veliko razlogov za zadovoljstvo, eden izmed teh bo zagotovo predstava proti Houston Rockets, na kateri je slovenski košarkar še drugič v karieri dosegel magično mejo 50 točk. Dončić je ob zmagi s 112:106 dosegel kar 50 točk (11/18 za 2, 6/12 za 3, 10/12 prosti meti), osem skokov in deset asistenc, ob tem pa je v svojo zbirko dodal še tri ukradene žoge, mojstrsko predstavo pa je nekoliko skazilo le sedem izgubljenih žog.

Predstava Luke Dončića:

Dončić je na koncu le točko zaostal za svojim strelskim rekordom, ki ga je z 51 točkami postavil 10. februarja v lanski sezoni, ko je LA Clippers nasul 51 točk. 23-letni slovenski košarkar je po Dirku Nowitzkemu postal šele drugi košarkar Dallasa, ki ima v svoji statistiki dve tekmi, na katerih se je podpisal pod vsaj 50 doseženih točk, še petič v karieri pa je presegel mejo 45 točk, kar doslej ni uspelo še nobenemu članu Mavericksov. Ob velikem dosežku je bila to še šesta predstava Slovenca v tej sezoni, na kateri je presegel mejo 40 doseženih točk, s čimer je zdaj sam na vrhu seznama košarkarjev v tej sezoni. Po petkrat je to uspelo Jaysonu Tatumu, Devinu Bookerju, Giannisu Antetokounmpu in Joelu Embiidu.

Vrhunci tekme:

Težave Bullocka in zapravljeno vodstvo

Dončić pa je bil še bolj kot s svojo individualno predstavo zadovoljen z drugo zaporedno zmago Dallasa, ki pa se je za zmago nad zadnjo ekipo zahoda Houstonom, proti kateremu se je letos že opekel, moral močno potruditi. Mavericks se sicer v zadnjem času spopadajo s številnimi poškodbami, proti Houstonu so manjkali Dorian Finney-Smith, Josh Green, Jaden Hardy, Maxi Kleber in Kemba Walker, ob tem pa se je med tekmo poškodoval še Reggie Bullock, ki je zaradi težav z vratom v tretji četrtini zapustil igrišče in se do konca ni več vrnil v igro.

Dallas je sicer dobre tri minute in pol pred koncem prvega polčasa po trojki Spencerja Dinwiddieja vodil že s 16 točkami naskoka (52:36), ob polčasu pa je vodil z 61:50, a je Houston v tretji četrtini po delnem izidu 19:6 in trojki Jabarija Smitha Jr. prešel v vodstvo (69:67). Gostje so bili v tretji četrtini z izjemo Dončića, ki je dosegel 15 od skupno 20 točk Dallasa v tem delu tekme, povsem razglašeni.

Dončić je Dallas popeljal do druge zaporedne zmage. Foto: Reuters

Strelski dosežki Luke Dončića: 51 točk: 10. februar 2022 proti LA Clippers

50 točk: 23. december 2022 proti Houston Rockets

49 točk: 17. februar 2022 proti New Orleans Pelicans

46 točk: 12. feberuar 2021 proti New Orleans Pelicans

45 točk: 12. februar 2022 proti LA Clippers

44 točk: 30. oktober 2022 proti Orlando Magic in 14. februar 2021 proti Portland Trail Blazers

...

Dončić s trojko potrdil zmago

Tekma se je nato prevesila v izenačeno končnico, v kateri pa so košarkarji Dallasa le strnili svoje vrste. Dobre tri minute pred koncem je Dallas po košu Alperena Şengüna vodil z le točko prednosti (105:104), nato pa sta za Dallas trojki dosegla Davis Bertans in 19 sekund pred koncem za vodstvo s 111:106 še Dončić, končni izid 112:106 pa je z enim doseženim prostim metom 12,4 sekunde pred koncem postavil Tim Hardaway Jr.

Dončiću je za izjemno predstavo čestital tudi Shaquille O'Neal. Foto: Reuters

Z zmago so zdaj košarkarji Dallasa znova v pozitivnem razmerju zmag in porazov (17-16), poleg Dončića pa sta se proti skromnemu Houstonu, ki je v tej sezoni na 32 tekmah zmagal le devetkrat, pod dvomestno število točk vpisala le še Dinwiddie in Bertans. Pri gostiteljih je Smith Jr. dosegel 24 točk in deset skokov, Jalen Green je ob 23 točkah ujel še osem odbitih žog. Christian Wood je ob vrnitvi k svojemu bivšemu klubu dosegel osem točk in pet skokov.

Goran Dragić se je po tekmi premora vrnil na parket z devetimi točkami. Foto: Guliverimage

Košarkarji Chicago Bulls so prišli do tretje zaporedne zmage, po tekmi premora zaradi težav z gležnjem pa se je v zasedbo Bullsov vrnil tudi Goran Dragić, ki je ob tesni zmagi nad New York Knicks v slabih 18 minutah na parketu dosegel devet točk (1/2 za 2, 2/4 za 3, 1/2 prosti meti) in eno asistenco.

Chicago je tako po zmagi nad Atlanto dobil še drugi obračun z zelo izenačeno končnico in s košem v zadnji sekundi. Slabe pol minute pred koncem je Chicago po košu R. J. Barretta, ki zaostajal s 114:117, nato pa je 7,6 sekunde pred koncem s polaganjem zaostanek na točko znižal Zach LaVine, na drugi strani je nekdanji soigralec Dončića Jalen Brunson zgrešil dva prosta meta, v zadnjem napadu pa je 0,4 sekunde pred koncem srečanja koš za zmago s 118:117 dosegel DeMar DeRozan, ki je ob metu izsilil še osebno napako, dodaten prosti met je nato zgrešil, začelo pa se je slavje Bullsov.

Napad Chicaga za zmago:

LaVine je bil na koncu s 33 točkami prvi strelec Chicaga, DeRozan je tekmo končal pri 25 točkah, sedmih skokih in desetih asistencah, Nikola Vučević pa je 21 točkam dodal še 12 skokov. Knicksom na koncu ni pomagalo niti 44 točk izjemnega Barretta, ki je zadel vseh šest poskusov za tri točke in je postal prvi košarkar New Yorka, ki mu je v tej sezoni uspelo preseči mejo 44 točk. Svojemu dosežku je dodal še sedem skokov, Julius Randle je dodal 29 točk (5/10 za 3) in 12 skokov.

Uspešen tudi Denver, a brez Čančarja

Uspešen je bil tudi klub tretjega slovenskega predstavnika v ligi NBA Vlatka Čančarja, ki pa tokrat ni dobil priložnosti za igro. Njegov Denver je s 120:107 ugnal Portland Trail Blazers in prišel še do tretje zaporedne zmage. Nikola Jokić je ob zmagi dosegel 29 točk, osem skokov in enajst asistenc, Jamal Murray pa 25 točk, osem skokov in dvanajst asistenc. Damian Lillard je za Portland dosegel 34 točk, sedem skokov in osem asistenc.

Na božični večer v ligi NBA nato ne bodo igrali. Na božič pa si bo ena za drugo sledilo pet tekem, in sicer od 18. ure do 4.30 zjutraj po srednjeevropskem času. Vrhunec za nas bo v nedeljo ob 20.30, ko bodo Los Angeles Lakers gostovali pri Dallas Mavericks.

