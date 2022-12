Nad rekordom Luke Dončića se je navduševal tudi legendarni Shaq

"Ko se počutiš dobro in ko ti met steče, imaš občutek, da boš zadel vsak met," je po najboljši strelski predstavi v tej sezoni, v kateri je Houstonu nasul kar 50 točk v svojem značilnem umirjenem slogu, razlagal Luka Dončić. Slovenski košarkar je drugič v karieri dosegel magično mejo 50 točk, sebi in svoji ekipi pa pomagal do predbožičnega darila v obliki zmage nad Rockets (112:106).

Večer v Houstonu se je v ligi NBA odvil povsem po notah Luke Dončića, ki je s petdesetimi doseženimi točkami ((11/18 za 2, 6/12 za 3, 10/12 prosti meti) dosegel svoj drugi najboljši izplen v karieri. Boljši je bil le v prejšnji sezoni, ko je proti Los Angeles Clippers dosegel 51 točk. Nad mojstrskimi potezami slovenskega košarkarja se je v Toyota Centru v Houstonu navduševal tudi Shaquille O'Neal, ki je po koncu tekme Ljubljančanu čestital za izjemno predstavo.

"Po koncu tekme sva se na hitro malce pogovorila, tokrat ni govoril po slovensko (smeh, op. p.)," je o srečanju z NBA legendo dejal Dončić, ki je v preteklosti ameriškega orjaka že večkrat naučil nekaj slovenskih besed, skupaj pa sta se zabavala tudi poleti, ko je Shaq gostoval na Hrvaškem.

Predstava Luke Dončića:

Šele drugi po Dirku Nowitzkemu

Kljub strelskemu rekordu sezone in dejstvu, da je po Dirku Nowitzkemu postal šele drugi košarkar Dallasa, ki ima v svoji statistiki dve tekmi, na katerih se je podpisal pod vsaj 50 doseženih točk, Dončić kot je to že v njegovi navadi svojemu dosežku ni namenil veliko besed in pretiranega zadovoljstva. "Včasih dosežeš več točk kot kdaj drugič. Ko se počutiš dobro in ko ti met steče imaš občutek, da boš zadel vsak met. Vesel sem, ko me ekipe podvajajo, ker to pomeni, da bodo ostali soigralci odprti. Tako se ustvari veliko prostora in lahko dobimo najboljši možen met," je dejal Dončić.

Slovenski košarkar je svoj zadnji koš na tekmi dosegel 19,2 sekundi pred koncem, ko je zadel trojko za vodstvo Dallasa s 111:106. "Vedel sem, da moramo doseči še en koš, še eno trojko. Vodili smo za dve točki, bil sem odprt in začutil sem priložnost. Pomembno je, da se v pravem trenutku odločimo za pravo potezo. Danes sem proti koncu tekme nekajkrat vrgel proti košu, ko res ne bi smel, a pomembno je, da nadaljujemo v dobrem slogu. Nekajkrat so me podvajali, kar so moji soigralci znali izkoristiti," je po tekmi dejal Dončić, ki v zasedbi moštva iz Teksasa nima pretirane pomoči, ob tem pa se Dallas spopada še s številnimi poškodbami.

Foto: Reuters

V nedeljo proti LeBronu Jamesu

Tekma v Houstonu je bila posebna za Christana Wooda, ki se je vrnil na obračun s svojo nekdanjo ekipo. Dosegel je osem točk in pet skokov. "Bil je odličen, košarka se ne vrti le okoli doseganja košev. Na koncu je pobral tudi pomemben skok v napadu, zbral je tudi dve odlični blokadi. Čeprav se na statistiki tega morda ne vidi, je bil danes odličen," je soigralca pohvalil Dončić.

Dallas naslednja tekma čaka na božični dan, ko bo v nedeljo ob 20.30 po slovenskem časa v American Airlines areni gostovala ekipa Los Angeles Lakers z zvezdnikom LeBronom Jamesom, bo pa pri gostih zagotovo manjkal Anthony Davis, ki ima težave s poškodbo desnega stopala. "To bo zame prva domača tekma za božič, pričakujem polno dvorano, ki nam bo dala dodatno energijo, verjamem, da se bomo zabavali," je še dejal Dončić.

"Luka je pač Luka. Še enkrat več je pokazal, da je najboljši košarkar na svetu, v napadu ja zdržal ves pritisk. Ne vem, kaj bi še rekel, bil je res izjemen," je svojega varovanca pohvalil Jason Kidd. Foto: Reuters

Kidd: Še enkrat več je pokazal, da je najboljši košarkar na svetu

Nad simultanko slovenskega košarkarja pa je bil razumljivo navdušen tudi trener Dallasa Jason Kidd. "Luka je pač Luka. Še enkrat več je pokazal, da je najboljši košarkar na svetu, v napadu ja zdržal ves pritisk. Ne vem, kaj bi še rekel, bil je res izjemen. Mislim, da razsežnosti njegove igre vidimo na vsaki tekmi, včasih pač ne doseže 50 točk. Spet je dokazal, da je najboljši v najbolj pomembnem trenutku. Bil je agresiven na žogi, ko je bilo to potrebno, dosegal je pomembne koše, ob tem pa v trenutkih podvajanja nad njim odlično zaposlil svoje soigralce. Njegovih 50 točk je odlično božično darilo za konec gostovanj, zdaj pa se moramo pripraviti na Lakerse."

Preberite še: