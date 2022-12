Poseben dan za legendo Dallasa, iz prve vrste mu je ploskal tudi Dončić #video

Foto: Reuters

Dirk Nowitzki je nedvomno pomembno zaznamoval zgodovino košarkarskega moštva Dallas Mavericks. Za Mavs je igral kar 21 sezon, torej vso svojo kariero v ligi NBA, in leta 2011 z ekipo Dallasa osvojil naslov prvaka lige NBA, edinega v njihovi zgodovini.

What a day! Thanks so much @dallasmavs and @mcuban. I’m truly honored and humbled pic.twitter.com/KR21lvYGIP — Dirk Nowitzki (@swish41) December 26, 2022

44-letnemu Nemcu, ki je zadnja leta v košarkarskem pokoju posebni svetovalec kluba, so se za njegov dolgoletni prispevek v Dallasu na božični dan oddolžili s kipom, ki stoji pred domovanjem Mavericks, pred dvorano American Airlines Center.

Kip predstavlja Nowitzkega v zanj zelo značilnem položaju v karieri – metu ob padcu nazaj, na njem pa je zapisano Zvestoba nikoli ne zbledi, kar najbolje odraža njegovo privrženost klubu iz Dallasa.

Kip je izdelal izraelsko-ameriški kipar in slikar Omri Amrany, znan tudi po skulpturah Michaela Jordana, Magica Johnsona, Shaquilla O'Neala, Wilta Chamberlaina, Kareema Abdula-Jabbarja ....

"Videti je fantastično. Hvala vsem za podporo. To je bilo nekaj res posebnega in čustvenega, kip bo tukaj za vedno," je bil ponosen Nowitzki.

Dončić obdaroval svojo ekipo

Uradno predstavitev kipa je iz prve vrste spremljal Luka Dončić, ki ga je nekaj ur pozneje čakal pomemben obračun z jezerniki. K zmagi Dallasa s 124:115 je 23-letni Ljubljančan prispeval kar 32 točk, s posebno potezo pa poskrbel, da so se prav vsi člani Mavs na božič počutili posebno. Vsem igralcem in članom osebja je namreč podaril skiroje.

Santa Luka delivered scooters for every Mavs teammate and staff member today.



Gotta look both ways before going anywhere in AAC and the practice facility now. pic.twitter.com/g2faPstHVo — Callie Caplan (@CallieCaplan) December 26, 2022

Božič je bil za Nowitzkega že lani poseben, saj so v klubu prav na ta dan upokojili njegovo številko 41.

Vso NBA-kariero zvest enemu klubu

Dirk Nowitzki je edini igralec, ki je 21 sezon igral za eno franšizo lige NBA, 14-krat je bil udeleženec tekme zvezd, štirikrat je bil izbran v najboljšo peterko leta v ligi NBA. Je prvi evropski igralec, ki je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca lige NBA. Za MVP je bil razglašen leta 2007. Skupno je z 31.560 točkami šesti strelec v zgodovini lige NBA. Na 1.522 tekmah je v povprečju dosegal 20,7 točke in 7,5 skoka na tekmo.

Luka Dončić je navdušen nad novo pridobitvijo:

Luka Doncic on Dirk Nowitzki's statue unveiling: “Oh, it was brilliant. I’m just really happy for him. He deserves all the things that are happening to him, and it was amazing. The statue looks amazing, and he deserves it.” pic.twitter.com/6gSA8bL0q2 — Grant Afseth (@GrantAfseth) December 26, 2022

Nowitzkemu se je po tekmi z Mavericks poklonil tudi veliki LeBron James:

LeBron James on Dirk Nowitzki's statue and impact on basketball: "(The statue) had to be a fadeaway, one-legger. ... Dirk is a legend. He's an icon. I think he's the greatest international player ever. ... When you talk about top power forwards, he's right up there..." pic.twitter.com/tvNsl6SE0b — Grant Afseth (@GrantAfseth) December 26, 2022

