Nowitzki, Wade, Gasol in Parker nominirani za hišo slavnih

Na spletni strani NBA so objavili seznam kandidatov za košarkarsko hišo slavnih v Springfieldu. Za "razred 2023" so med drugimi nominirani Nemec Dirk Nowitzki, Španec Pau Gasol, Francoz Tony Parker, Američan Dwyane Wade in še vedno aktivni trener moštva San Antonio Spurs Gregg Popovich.