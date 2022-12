Dončić bo dobil novega soigralca

Dorsey je v dresu Mavs odigral le tri tekme in imel povprečje tri točke na tekmo. Tako kot A. J. Lawson je večino sezone preživel v t. i. razvojni ligi.

The Mavericks are waiving guard Tyler Dorsey and signing F/G AJ Lawson on a two-way NBA contract out of NBA G League College Park, sources tell @TheAthletic @Stadium.