Dragićevi pričakujejo neprepričljivi Houston

Ponedeljek v ligi NBA prinaša sedem tekem. Na delu bo tudi Chicago Bulls Gorana Dragića, ki bo doma lovil četrto zaporedno zmago. V United Centru bo gostoval neprepričljivi Houston Rockets, ki je na 32 tekmah zmagal zgolj devetkrat in zaseda zadnje mesto zahodne konference. Dragićevi so s 14 zmagami na prav toliko obračunih 11. na vzhodu. Košarkarji drugega moštva zahoda New Orleans Pelicans pričakujejo Indiana Pacers, Brookly Nets pa bodo deveto zaporedno zmago iskali pri Cleveland Cavaliers.