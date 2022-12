Veliki junak Dončić z rekordom ni pustil hladnega niti svojega šefa

"Gledamo veličino Luke Dončića. Nikoli še nisem videl česa takšnega v mojem življenju," je po koncu tekme po rekordnih 60 točkah, 21 skokih in desetih asistencah ob zmagi Dallasa nad New Yorkom na Twitterju zapisal lastnik franšize Marc Cuban. Dončić je z rekordnim dosežkom navdušil celoten košarkarski svet.

Čudežna predstava Luke Dončića in čudežna vrnitev Dallas Mavericks sta v noči na sredo dvignila na noge celotno košarkarsko javnost. Slovenski košarkar se je ob četrti zaporedni zmagi Dallasa s 60 točkami, 21 skoki in desetimi asistencami za večno zapisal v košarkarsko zgodovino, ob tem pa je zrušil številne rekorde, ki bi jih težko strnili v celoto. Dodatno veličino Dončićevemu dosežku daje še neverjetna zmaga Dallasa po preobratu. Mavericks so še 33,9 sekunde pred koncem zaostajali s 103:112, nato pa je sledil veliki preobrat domače ekipe, ki ga je z zadetim prostim metom in košem po ujeti odbiti žogi kronal ravno Dončić.

Dončić je po košu za izenačenje ob koncu rednega dela tekme poskakoval od navdušenja. "Veliko soigralcev me je o tem odzivu spraševalo že v garderobi po koncu tekme, mislil sem, da smo zmagali. Ko sem se veselili proti občinstvu, sem mislil, da smo tekmo dobili. Potem sem videl, da je rezultat izenačen in sem si mislil 'ups'. Nisem vedel, kaj naj naredim," je v smehu na novinarski konferenci pojasnjeval prvi košarkar Dallasa, ki je ob številnih mejnikih med drugim postal prvi košarkar, ki je v ligi NBA tekmo končal z vsaj 60 točkami, 20 skoki in desetimi asistencami.

Zadnja minuta tekme:

Tako so Dončića po izjemni predstavi pričakali soigralci:

Čudež Dallasa

Dončić je s 60 točkami dosegel nov strelski rekord v zgodovini Dallasa, ki ga je prej s 53 točkami držal Dirk Nowitzki. Svoj osebni rekord je podrl tudi z 21 skoki, ob desetih asistencah pa je potegnil črto ob svojem 53. trojnem dvojčku v karieri. Ljubljančan je osem sekund pred koncem podaljška ob vodstvu s 125:119 zapustil igrišče in ob huronskem vzdušju navijačev v areni American Airlines in vzklikih "MVP, MVP" sedel na klop.

Dončić je s soigralci poskrbel za pravi čudež, saj nobeni ekipi v zadnjih 20 sezonah oziroma na 13.884 tekmah ni uspelo pripraviti preobrata, ko je ta 35 sekund pred koncem zaostajala z devetimi ali več točkami. "Zaključek tekme je bil naravnost izjemen. Nismo se ustavljali. Več kot 13 tisoč tekem v zadnjih 20 sezonah se je ob takšni razliki končalo s porazom ekipe, ki je zaostajala, nam pa je uspel preobrat. Verjeli smo v naš uspeh," je dejal Slovenec.

Predstava Dončića:

Pivo za regeneracijo

"Šestdeset točk?" je ob naštevanju statističnih dosežkov Dončića ob prvem vprašanju novinarja ob igrišču po koncu tekme vprašal slovenski košarkar, ki je ob tem le široko odprl oči. "Utrujen sem kot hudič. Potrebujem pivo za regeneracijo. V tistem zadnjem napadu v rednem delu sem imel res srečo, vedel sem, da sta do konca še približno dve sekundi, zato sem vrgel proti košu. Še nekaj sekund pred tem smo visoko zaostajali in smo pripravili preobrat. To je velika ekipna zmaga," je pomen moštva Dallasa znova izpostavil Dončić.

Ta sicer ni dočakal novega obračuna z Jalenom Brunsonom, saj je ta zaradi težav s kolkom izpustil srečanje z nekdanjim klubom. "On je moj veliki prijatelj in vedno bo tako. Danes smo ga pogrešali, res sem si želel igrati proti njemu, tako da mi je res žal. Res ga zelo spoštujem," je še dejal slovenski košarkar.

Dallas je z zmago nad New Yorkom niz zmag podaljšal na štiri tekme. "To smo potrebovali. Pred novim letom nas čaka še nekaj dela, vsake tekme se moramo lotiti z obilico energije in potem bo steklo," je prepričan Dončić, ki se je tako z novo vrhunsko predstavo postavil ob bok največjim. "Neverjetno je, ko slišim te primerjave. Da me na kakršni koli stopnji omenjajo skupaj z največjimi imeni, je zame velika čast," je še dejal 23-letni košarkar.

V podaljšku je dosegel sedem točk in postavil piko na i izjemnemu večeru. Foto: Reuters

Kidd: Luka je napravil nekaj, kar ni uspelo še nikomur prej

"Vsi smo še vedno v šoku. Res je poseben. Zgodovino igre pišejo igralci in zgodovina se je pisala tudi ta večer. Luka je napravil nekaj, kar ni uspelo še nikomur prej. Tega res ni lahko doseči, pred njim je bilo veliko izjemnih igralcev, zato je ta dosežek res ogromen. Bil je v svojem svetu, v svojem razredu. Ta fant nikoli ne odneha in tudi preostali soigralci niso odnehali. V Luki vidijo vodjo, vsak je opravil svojo nalogo. Luka z vsakim letom odrašča in dozoreva," je bil zadovoljen Kidd.

Čestitke Dončiću so po koncu tekme deževale iz vseh strani:

This dance deserves a name .. https://t.co/HoWhOdLWWk — Mark Cuban (@mcuban) December 28, 2022

That was a MyCareer type performance from Luka tonight. Some video game shit — Kevin Durant (@KDTrey5) December 28, 2022

Kevin Garnett: V Dallasu bo kmalu stal nov kip.

It’ll be another statue in Dallas… Luka is like that! 🤷🏾‍♂️ — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) December 28, 2022

Me seeing Luka’s stats tonight…wow pic.twitter.com/FHdYwQXXmW — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) December 28, 2022

Kristaps Porzinigs: 60/20/10?? Ta stric ni normalen.

60/20/10?? este tio no es normal @luka7doncic — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 28, 2022

Luka just having fun!

The game EZ @luka7doncic ! — Trae Young (@TheTraeYoung) December 28, 2022

This dude Luka!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) December 28, 2022

60/21/10 is INSANE!!!!!!! Luka 🌺 — kuz (@kylekuzma) December 28, 2022

Luka wtf man…… this is getting ridiculous now! 60/21/10 sheeshhhh 😂😂😂 — Andre Drummond (@AndreDrummond) December 28, 2022

Kendrick Perkins: Igral sem z veliko košarkarji, ki so v košarkarski dvorani slavnih, videl sem veliko odličnih predstav ... A kar sem videl na tej tekmi, je ena najboljših individualnih predstav v mojem življenju.

I’ve played with a lot Hall of Famers and seen some all time great performances… but what I just witnessed from Luka Doncic was one of the greatest individual performances I’ve ever seen in my damn life!!!! Don’t mind me tho and Carry on… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) December 28, 2022

Preberite še: