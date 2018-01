Tony Parker se je obregnil ob "Slovenca" Randolpha

Tony Parker se zavzema za reprezentance brez tujcev. Foto: Sportida

Večkratni prvak lige NBA, udeleženec tekmec zvezd, MVP finala in tudi evropski prvak Tony Parker bo letos dopolnil 36 let. V športni pokoj ga še ne vleče. Vztraja pa, da bo do konca kariere igral le še na klubski ravni, po vsej verjetnosti v dresu SA Spurs, katerega član je že od leta 2001. A čeprav je njegove reprezentančne kariere konec, mu še zdaleč ni vseeno, kaj se dogaja v ekipi, s katero je nastopil na osmih evropskih prvenstvih in dvoje olimpijskih igrah.

Tako se je v zanimivem pogovoru za spletni portal Basket infos dotaknil govoric o morebitni vključitvi Kamerunca Joela Embiida v francosko reprezentanco. Že pred tem sta odklonilno stališče do reprezentančne vključitve 23-letnega centra Philadelphie podala Evan Fournier in Edwin Jackson. Parker jima je prikimal in dejal, da ne gre za osebno zamero, temveč prepričanje o osnovni ideji reprezentanc. "Za reprezentanco morajo igrati igralci, ki so v resnici iz določene države," je dejal najboljši francoski košarkar vseh časov.

Ob tem se je posredno obregnil tudi o naturalizacijo v drugih reprezentancah, torej ob Anthonyja Randolpha, ki je na EuroBasketu 2017 igral za Slovenijo. "Nisem privrženec tega, da za Slovenijo ali Hrvaško igrajo Američani. Reprezentanti morajo biti igralci, ki so proizvod te države," je pristavil Parker.

Anthony Randolph naj bi se vrnil v slovensko reprezentanco. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ni bil prvi

Francoski zvezdnik pa ni bil prvi Evropejec s tovrstno kritiko. Že pred finalom so se na ta račun šalili Srbi, po koncu evropskega prvenstva pa se je oglasil generalni sekretar litovske košarkarske zveze Mindaugas Špokas. "Slovenski fenomen, o katerem se toliko govori … Da, odlična igra, toda tako trener kot eden od ključnih igralcev nista Slovenca. To meče slabo luč na slovenski uspeh," je dejal Špokas.

"Z vsem spoštovanjem do Anthonyja Randolpha, a kaj ima on skupnega s Slovenijo? Podobno velja za Igorja Kokoškova, ki je Srb. Verjamem, da je to sladka zmaga. Toda bila bi še bolj sladka, če bi bila dosežena brez naturaliziranega igralca," je v izjavi, ki jo je objavil spletni medij Basketnews, dejal litovski funkcionar.