V hiši slavnih Nowitzki, Gasol, Parker, Wade in Popovich

Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Dwyane Wade in trener San Antonio Spurs Gregg Popovich so letošnji novi člani hiše slavnih košarkarske lige NBA, je sporočilo vodstvo tekmovanja.

Nemški zvezdnik Dirk Nowitzki, nekdanji španski as Los Angeles Lakers Pau Gasol in Francoz Tony Parker so trije najuspešnejši mednarodni zvezdniki, ki so igrali v ligi NBA, je dodano v sporočilu za javnost.

Parker je med dominantno vladavino Spurs med letoma 2003 in 2014 osvojil štiri naslove prvaka lige NBA, medtem ko je bil Gasol ključni del ekipe Lakers, ki je zaporedoma osvojila naslove v letih 2009 in 2010.

Tony Parker je med dominantno vladavino Spurs med letoma 2003 in 2014 osvojil štiri naslove prvaka lige NBA. Foto: Reuters

Nowitzki, ki je z 31.560 točkami šesti na večni lestvici strelcev lige NBA, je bil leta 2007 razglašen za najkoristnejšega igralca lige NBA, štiri leta kasneje pa je bil imenovan za najkoristnejšega igralca finala ob naslovu Dallas Mavericks.

"Mislim, da je bilo nekaj fantov pred nami, ki so nam utrli pot," je dejal Nowitzki. "In potem je prišel naslednji val s Paujem, Tonyjem in mano."

Dwyane Wade je trikratni prvak lige NBA z Miami Heat v letih 2006, 2012 in 2013, leta 2006 pa je postal MVP finala. Foto: Reuters

Dwyane Wade je trikratni prvak lige NBA z Miami Heat v letih 2006, 2012 in 2013, leta 2006 pa je postal MVP finala.

Enainštiridesetletnik, ki je kariero zaključil 2019, je leta 2008 z ZDA osvojil tudi olimpijsko zlato na igrah v Pekingu.

Pau Gasol je bil ključni del ekipe Lakers, ki je zaporedoma osvojila naslove v letih 2009 in 2010. Foto: Reuters

Štiriinsedemdesetletni Gregg Popovich je eden od le petih trenerjev lige NBA v zgodovini, ki je osvojil pet naslovov prvaka. Z reprezentanco ZDA je na OI v Tokiu osvojil zlato medaljo.

Gregg Popovich je eden od le petih trenerjev lige NBA v zgodovini, ki je osvojil pet naslovov prvaka. V hišo slavnih bo sprejeta tudi njegova pomočnica Becky Hammon. Foto: Reuters

Ob Popovichu bo v hišo slavnih sprejeta tudi njegova pomočnica Becky Hammon, sicer šestkratna udeleženka tekme zvezd lige WNBA, ki je leta 2014 postala prva ženska pomočnica trenerja v ligi NBA.

Preberite še: