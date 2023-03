Wade, Nowitzki in Popovich med finalisti za uvrstitev v košarkarski hram slavnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarska velikana Dwyane Wade in Dirk Nowitzki ter trener Gregg Popovich so med osrednjimi finalisti letošnjega izbora za uvrstitev v košarkarski spominski hram slavnih, so viri povedali za portal ESPN.