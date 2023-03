Izjemen dosežek Gorana Dragića, o katerem lahko večina le sanja

Vse od 13. februarja, ko je v dresu Chicaga zadnjič stopil na parket, je izkušeni slovenski košarkar Goran Dragić čakal na poseben mejnik. Mejnik, ki ga je več kot mesec dni pozneje vendarle dosegel, čeprav je v tem obdobju zamenjal delodajalca in dres Milwaukeeja, v katerem je proti Detroitu po težavah s kolenom vendarle dočakal debi, potem ko ga je dobri dve minuti pred koncem prve četrtine na obračunu Bucks in Detroita trener Mike Budenholzer poslal v igro. V slabih devetih minutah je v statistiko sicer vpisal le tri asistence, a je ob tem dosegel še nekaj veliko večjega, saj je odigral že svojo tisočo tekmo v ligi NBA, če upoštevamo tako tekme v rednem delu kot končnici, kar doslej ni uspelo še nobenemu Slovencu.

Med 11 slovenskimi košarkarji, ki so kadarkoli zaigrali v ligi NBA, je Dragić po številu nastopov suvereno na prvem mestu, sledi mu Beno Udrih, ki je v času NBA-kariere zaigral na 884 srečanjih, na tretjem mestu je Radoslav Nesterović z 875 tekmami. Med še aktivnimi košarkarji se po lestvici strmo vzpenja Luka Dončić, ki je trenutno pri 353 odigranih tekmah, Vlatko Čančar pa jih je zbral 456. Dragić je na lestvici Slovencev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu na prvem mestu tudi po številu točk, za zdaj je tudi edini Slovenec, ki je presegel mejo deset tisoč doseženih točk, do zdaj jih je zbral 13.405, hitro pa se mu približuje Dončić, ki je trenutno pri 9.881 točkah.

Košarkar Število odigranih tekem v NBA (št. tekem samo v končnici) Število doseženih točk Goran Dragić 1000 (60) 13.405 Beno Udrih 884 (53) 7.188 Radoslav Nesterović 875 (64) 5.772 Saša Vujačić 646 (65) 3.418 Luka Dončić 353 (28) 9.881 Primož Brezec 346 (4) 2.461 Boštjan Nachbar 335 (18) 2.385 Vlatko Čančar 130 (7) 456 Marko Milić 46 (2) 112 Uroš Slokar 20 38 Zoran Dragić 16 28

Z Bucks do izpolnitve največje želje?

A bolj kot postavljanje mejnikov je izkušenega slovenskega kapetana veselilo dejstvo, da je ob svojem prvem nastopu v dresu Bucksov dočakal tudi zmago, njegov Milwaukee pa se s 54 zmagami in 21 porazi trdno drži prvega mesta vzhodne konference. Bucks so po Phoenix Suns, Houston Rockets, Miami Heat, Toronto Raptors, Brooklyn Nets in že omenjenim Chicagom sedmi klub Slovenca v ligi NBA.

"V prvih nekaj minutah sem se počutil nekoliko okorelega, a vesel sem, da sem bil na igrišču s soigralci. Res sem dolgo čakal na ta trenutek in res sem vesel, da se je zgodilo. Še vedno sem daleč od ravni, na kateri si želim biti, a to je bila šele moja prva tekma s to ekipo. Čaka me še veliko dela, naučiti se moram še kar nekaj akcij, a za zdaj vse kaže super. Vsega se lotevam dan za dnevom, nato pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je po debiju v novem dresu dejal Dragić, ki ne skriva želje po šampionskem prstanu, ta je hkrati tudi ogromna in še neizpolnjena želja v bogati karieri zlatega slovenskega kapetana.

Šestintridesetletni košarkar igra že svojo 15. sezono v ligi NBA. Dragić je debi v ligi NBA doživel 29. oktobra leta 2008, ko je v dresu Phoenixa takrat še v družbi Steva Nasha in Shaquilla O'Neala prvič okusil igranje v ligi NBA proti San Antonio Spurs, nato pa je sledila strma pot navzgor. Leta 2018 je postal tudi prvi Slovenec, ki je nastopil na tekmi All-Star, štiri leta pred tem je bil uvrščen v tretjo najboljšo ekipo lige, istega leta pa je dobil tudi priznanje za košarkarja, ki je v tisti sezoni najbolj napredoval.

Največji pečat je pustil na Floridi, kjer je v sezoni 2019/20 z ekipo Miami Heat namreč igral tudi v finalu lige NBA in izgubil proti Los Angeles Lakers. V tej sezoni je za zdaj zaigral na 52 tekmah, na katerih je v povprečju dosegal 6,3 točke, 1,3 skoka in 2,7 asistence na tekmo. Po slovesu od Chicaga in težavah s kolenom, ki so pri slovenskem košarkarju že kar stalnica, v dresu Milwaukeeja s številko 31 na prvi koš še čaka, naslednjo priložnost pa bo imel že v noči na četrtek, ko bodo njegovi Bucks na delu pri Indiani.

