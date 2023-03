Čudežna podaja Dončića, ki je obnorela svet #video

Prvega zvezdnika Dallas Mavericks Luko Dončića odlikuje marsikaj. Je drugi najboljši strelec lige NBA, izstopa po izjemno visokem košarkarskem inteligenčnem kvocientu, s pomočjo katerega je zmožen soigralcem deliti prav posebne asistence.

V karieri jih je podelil že nič koliko lucidnih in atraktivnih, ki so se nato znašle na različnih lestvicah najbolj všečnih potez lige NBA. S tako spektakularno, kot jo je udejanjil na tekmi v Indianapolisu, ko je zaposlil Jadena Hardyja, pa je le še potrdil sloves enega najboljših velemojstrov nepredvidljivih podaj.

Podaja, s katero je Luka Dončić navdušil košarkarski svet:

Kaj natanko je uspelo 24-letnemu Ljubljančanu? Če v prvem polčasu ni podelil niti ene asistence, pa se mu je povsem odprlo v tretji četrtini. Soigralcem je pomagal do številnih neoviranih metov, dobre tri minute pred konce tretje četrtine, ko je imel Dallas v žepu lepo prednost (83:69), pa mu je uspela čarovnija, o kateri govori košarkarski svet. Nekateri so jo poimenovali celo za asistenco leta.

Dončić se je sprva znašel v nehvaležnem položaju, saj sta ga tesno prijela Andrew Nembhard in T.J. McConnell ter stisnila v kot. Marsikdo bi takrat obupal, zadišalo je tudi po korakih, a se je slovenski as domislil drzne ideje. Uspela mu je do potankosti. Podaja je bila tako silovita in filigranska, da je presenetila vse. Z največjo silo, kar jo je premogel, je poskrbel, da je bila žoga varno dostavljena na želen naslov. Prejel jo je Hardy in neoviran zadel trojko. S tem je novinec Dallasa podal piko na i čarobni potezi Dončića, ki je ekspresno postala spletna uspešnica. Socialna omrežja so ponorela, kaj kmalu se je prek Twitterja javil celo košarkarski kralj James.

LeBron James, največji zvezdnik lige NBA, je v karieri že večkrat poudaril, kako ga navdušuje bogato znanje Dončića. Tokrat ni skrival očaranosti nad njegovo čudežno podajo. Poudaril je, kako je to nekaj preprosto norega. In ni bil edini. Dončić se je podpisal pod eno njegovih najbolj mogočnih asistenc, kar jih je podelil v ligi NBA, še večje zadovoljstvo pa je prinašal pogled na njegov nasmejan obraz.

Po ponesrečeni uvodni četrtini ni obupal, ampak v nadaljevanju zaigral izjemno, pomagal Dallasu, da se je izkobacal iz rezultatske krize ter prekinil niz štirih porazov, hkrati pa pokazal, kako ponovno uživa v košarki. Naslednji izziv ga čaka v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Phiadelphia 76ers.