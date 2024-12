"To je bilo popotovanje, zapolnjeno z nepozabnimi trenutki, številnimi osvojenimi prvenstvi in spomini, ki mi bodo ostali do konca življenja. Hvaležen sem trenerjem, osebju in moštvenim kolegom, ki so me podpirali, hvala tudi navijačem, ki so vsako tekmo naredili posebno in so verjeli v nas ves čas," je še zapisal Anthony Randolph.

Leta 2008 ga je kot 14. na naboru lige NBA izbrala ekipa Golden State Warriors, član te pa je bil dve leti. Nato je prestopil k New York Knicks, zatem k Minnesota Timberwolves in nazadnje k Denver Nuggets. Leta 2014 je odšel v Evropo, v rusko Lokomotivo iz Kuubana, od leta 2016 pa je bil član madridskega Reala, s katerim je dvakrat osvojil evroligo.

V zgodovino slovenske košarke pa je zapisan za večno, leta 2017 je bil namreč eden ključnih mož reprezentance, ki je v Carigradu osvojila naslov evropskega prvaka.

Za slovensko reprezentanco je odigral 11 uradnih tekem, devet od njih na eurobasketu v Helsinkih in Carigradu. Zadnjič je v dresu Slovenije nastopil septembra 2018 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Na parketu je skupaj prebil štiri ure, 41 minut in 51 sekund ter v tem času dosegel 139 točk in ujel 65 odbitih žog, je zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

