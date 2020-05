Zanimiva vest iz Francije. Sloviti košarkar na čelu nogometnega velikana?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aulas pri 71 letih ostaja veliki zagovornik francoskega nogometa, opis aktualnega dogajanja začenja francoska tiskovna agencija Agence France-Press (AFP), ki opozarja zlasti na prizadevanje enega najbolj cenjenih lastnikov klubov v francoskem nogometu za nadaljevanje nogometa kljub novemu koronavirusu.

Aulas je predsednik Lyona postal leta 1987, v času njegove vladavine pa je olimpijski klub osvojil vseh sedem naslovov prvaka najvišjega ranga francoskega nogometa, ligue 1, v letih 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008.

Odločitev Francozov je močno prizadela Lyon

Odločitev, da se bo sezona končala predčasno, je zelo prizadela klub iz Lyona, prvič po letu 1997 so namreč Lyončani ostali brez možnosti nastopa v evropskem prvenstvu. Predčasno končano prvenstvo so sklenili na nehvaležnem sedmem mestu, zunaj položajev, ki omogočajo igranje v Evropi. Zaradi tega naj bi klub neposredno utrpel več milijonov evrov škode.

Jean-Michel Aulas na čelu Lyona sedi že kar 33 let. Foto: Getty Images

Možnosti za Evropo še obstajajo, sicer minimalne. Zmaga v ligaškem pokalu bi prinesla igranje v Evropi. A datum finala proti tekmecem iz Pariza PSG, ki prevladujejo v francoskem nogometu v zadnjih sedmih letih, še ni določen. Vprašanje pa je, ali bodo francoski pokal letos sploh lahko izpeljali.

"Upam, da ne bo le Lyon zahteval nadaljevanja sezone. Da bi se izognili ekonomski kataklizmi, je treba to odločitev ponovno preučiti," je prepričan Aulas, ki ima dober argument za svojo stvar v pričakovanem nadaljevanju lig v Nemčiji, na Portugalskem, Španiji, Italiji.

Aulas je prepričan, da je odločitev o koncu sezone v nasprotju s smernicami Evropske nogometne zveze in da bi morali poiskati ustrezne datume za nadaljevanje tekem.

Tony Parker je želja zdajšnjega predsednika. Prišel naj bi leta 2023.

Nekdanji odlični košarkar San Antonia in francoske reprezentance, Tony Parker, bo očitno naslednji predsednik nogometnega kluba iz Lyona.

Francoz je v ligi NBA igral kar 18 let. Od tega je bil 17 let član San Antonio Spurs, s katerimi se je veselil štirih naslovov. Foto: Reuters

To naj bi se zgodilo leta 2023, ko se bo zdajšnji predsednik zaradi starosti, takrat bo star 75 let, umaknil. Prav Aulas pa si najbolj želi, da eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, ki ima štiri šampionske prstane iz lige NBA in štiri kolajne na EP, prevzeme njegov položaj.

Aulas in Parker poslovno že sodelujeta. Pred časom je namreč Lyon postal 30-odstotni lastnik Asvela, košarkarske ekipe, ki jo je kupil Parker, ki je, zanimivo, kariero začel kot nogometaš v Dieppu, kjer je vadil tri leta.

Parker je 18 sezon preživel v dresu San Antonia. Po koncu športne kariere je ostal v športu kot športni menedžer. Parker, ki bo 17. maja dopolnil 38 let, je pred enim mesecem v pogovoru za revijo SoFoot potrdil ugibanja: "Če me bo nekega dne prosil, naj prevzamem njegovo krmilo, ga ne bom mogel zavrniti."

"Oba sva pozitivno usmerjena, imava podobno vizijo, kako oblikovati ustroj kluba in izbrati prave ljudi, strategijo," je dejal Parker, za katerega je Aulas "najboljši klubski predsednik zadnjih 30 let v vseh športih".