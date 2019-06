Nič ne bo, na prvaka lige NBA bo treba še malo počakati

V dvorani Scotiabank Arena v Torontu so v noči na ponedeljek igrali peto tekmo finala lige NBA. Toronto Raptors, ki so le še zmago ločeni od zgodovinskega uspeha, so na domačem parketu proti branilcem naslova Golden State Warriors, tekmo izgubili z izidom 105:106. Trenutni izid v zmagah je 3:2 za Toronto.

V Torontu je bilo že vse pripravljeno na veliko slavje domače ekipe, a domači košarkarji niso bilo kos nalogi, tako da bo treba na prvaka lige NBA še nekoliko počakati. Ekipa Toronto Raptors je pred koncem tekme vodila s 103:97, potem pa sta na sceno stopila Klay Thompson in Stephen Curry in poskrbela za preobrat in zmago bojevnikov. Oba sta namreč zadela met za tri točke.

Steph ties it... and Klay put the @warriors on top!#StrengthInNumbers 106#WeTheNorth 105



30.4 left on ABC & Sportsnet. GSW ball. pic.twitter.com/c6y2CShldZ — NBA (@NBA) June 11, 2019

Po dolgem času je zaigral Kevin Durant, a znova odšepal z igrišča

V pomembni tekmi je na pomoč ekipi priskočil Kevin Durant, ki je zaigral prvič po 8. maju. Žal je imel zvezdnik aktualnih prvakov znova smolo. V drugi tretjini se je pri prodoru pod koš poškodoval, obležal na parketu, nekaj minut pozneje pa s pomočjo svojih kolegov zapustil parket. Durant je na tekmi prispeval enajst točk.

Kyle Lowry and the Warriors tell fans to stop cheering as Kevin Durant walks off with an injury. pic.twitter.com/UldE49bF22 — ESPN (@espn) June 11, 2019

Pri bojevnikih sta bila tokrat najbolj razpoložena Stephen Curry z 31 točkami, Klay Thompson pa jih je dosegel 26 in sta bila najbolj zaslužna, da je njuna ekipa ostala med "živimi".

Veliko razočaranje navijačev Toronto Raptors. Foto: Gulliver/Getty Images

Druga in tretja četrtina sta bili povsem izenačeni

Golden State Warriors so zelo dobro začeli tekmo, potem ko so prvo tretjino dobili za šest točk (28:34), druga (28:28) in tretja četrtina (22:22) sta bili povsem izenačeni, zadnjo pa so domači košarkarji dobili za pet točk (27:25), a je bilo to premalo za končno zmago in prvega naslova prvaka za Toronto.

Pri domačih košarkarjih je bil najboljši na parketu Kawhi Leonard s 26 točkami, ob tem pa je dodal še 12 skokov in dve asistenci. Kyle Lowry je prispeval 18 točk.

Vrhunci pete finalne tekme med Toronto Raptors in Golden State Warriors

Liga NBA, finale, 10. junij

Preberite še: