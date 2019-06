Gogi odpira vrata mladi platformi

"Inovativnost in nove priložnosti. Šport se vse bolj povezuje s tehnologijo, kar odpira nova obzorja. Izjemno bo, če bodo Slovenci ob podpori tako izjemnega športnika poskrbeli za svetovno inovacijo," na osnovno vprašanje, kaj so pravzaprav iskali, odgovarja Ajša Vodnik, članica strokovne komisije SporTech Stars, svojevrstne platforme za iskanje tehnoloških rešitev na področju športa.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot pojasnjujejo idejni očetje projekta, gre za prvi regijski projekt, ki skupaj z zagonskimi podjetji in ob podpori Gorana Dragića kot vrhunskega športnika, vzpostavlja ekosistem za iskanje tehnoloških rešitev na področju športa.

Zmagovalec projekta je postala platforma PhysicAI, ki jo razvijajo Filip Koprivec (nosilec projekta), Blaž Oblak in Žane Ban, omogoča pa analizo in načrtovanje športnih treningov s pomočjo umetne inteligence.

Foto: Pixabay PhysicAI trenerju, ekipi ali posamezniku med drugim omogoča zbiranje statistik igralcev in napredka na treningih in tekmovanjih, opazi pa tudi različna odstopanja, na primer pri izvedbi posamičnih vaj.



Ekipa, ki razvija PhysicAI, je prepričana, da je tak pristop do uporabe umetne inteligence zdaj ena najbolj vročih tem na področju križanja tehnologije in športa.



Za sodelovanje v programu SporTech Stars so se odločili predvsem zato, ker lahko tako njihov izdelek preizkusi veliko več resnih uporabnikov.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Prav je, da priložnost dobijo mladi. Tudi mene so navdušili. No, tudi preostali dve rešitvi sta bili vrhunski," je izbor zmagovalne rešitve, ki je v finalu premagala Armbeep Tennis in Medifit, komentiral ambasador projekta in zvezda večernega Gogi talka Goran Dragić (pogovorni večer, ki ga je ob profesorju s stanfordske univerze Juretu Leskovcu povezoval Igor Bergant).

"Ekipi bomo poskušali pomagati do te točke, da se bodo lahko razvijali," nadaljnjo pomoč obljublja nekdanji kapetan zlate slovenske reprezentance in zvezdnik Miamija in dodaja, da je projekt še v tako začetni fazi, da je prezgodaj govoriti o morebitnem finančnem vložku.

"Pot do realizacije je še dolga. Vidim pa se v vlogi nekoga, ki bi zmagovalno ekipo lahko povezal s prvimi ljudmi. Pomemben je napredek. Pomembno je uresničevanje sanj. Sicer pa vidim, da smo Slovenci na tem področju zelo pogumni. To me veseli," je še dodal Gogi.