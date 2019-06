Dončić s cmokom v grlu proti novim izzivom

"Prvi stik je bil opravljen že pred enim mesecem. Zdaj smo se dogovorili, kar me veseli, saj gre za urejen in tradicionalen klub," je dogovor s Šentjurjem potrdil Saša Dončić, ki je na trenerski ravni deloval že v Radovljici, Škofji Loki in pri Iliriji. Zdaj je čas za prvi štajerski izziv. "Vesel sem spremembe in novega izziva. Prepričan sem o tem, da lahko poskrbimo za lepo zgodbo," pravi naslednik Jakše Vulića.

Z Dončićem se v Šentjur vrača tudi Ivan Držić. Sicer pa … "Kar nekaj igralcev ima sklenjeno pogodbo. Vsekakor potrebujemo tudi nekaj okrepitev. Verjamem, da bomo sestavili konkurenčno ekipo, ki se bo borila vsaj za preboj v ligo za prvaka," pravi oče najbolj vročega slovenskega košarkarja.

Kljub osredotočenosti na nov izziv pa 45-letni trener vendarle ne skriva, da se od Ilirije poslavlja s cmokom v grlu. Pa ne le zaradi izpada iz prve lige, kjer je bil od Ljubljančanov boljši prav Šentjur. V Iliriji je namreč preživel štiri leta in se brez poraza iz tretje prebil v prvo ligo ter se tam eno sezono tudi prepričljivo obdržal. "Je, je cmok v grlu. Iz podrtije smo naredili klub. To je bila lepa in pozitivna izkušnja. Verjamem, da se bo zgodba nadaljevala, saj je ob članski ravni klub razvijal tudi mlajše kategorije," se je na zapuščino v Šiški ozrl Dončić.