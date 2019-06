Lastnik Dallasa nervozen zaradi Dončića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić bi lahko v noči na torek dočakal največjo nagrado za izjemne predstave v krstni sezoni v ligi NBA. Velja za prvega favorita za lovoriko najboljšega novinca, ki jo bodo podelili na slavnostnem večeru v Kaliforniji, na katerem se bo znašel v zvezdniški druščini, saj bo okronanih kar nekaj junakov nedavno končane sezone.

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je v krstni sezoni v ligi NBA v dresu Dallasa tako prepričljiv in neustrašen, da ga javnost na drugi strani velike luže uvršča na sam vrh seznama kandidatov za novinca leta. Glasovi novinarjev so ga ponesli v finale, uvrstil se je med tri kandidate, ki bodo danes držali pesti, da voditelj Shaquille O'Neal izreče njegovo ime, in se znašali na slavnostnem odru, kjer se bodo podeljevale številne nagrade.

Šele drugi Evropejec v zgodovini lige NBA?

Slovenija je lahko upravičeno ponosna na zvezdnika lige NBA. Foto: Reuters Slavnost, s katero bo sezona v ligi NBA, ki so jo osvojili košarkarji Toronto Raptors, tudi uradno potegnila črto pod dogajanje, se bo začela ob 3. uri zjutraj v dvorani Barker Hangar na letališču v Santa Monici v Kaliforniji. V neposredni bližini Tihega oceana bo mikrofon v rokah priljubljenega orjaka in legendarnega košarkarja O'Neala, ki je med nedavno končano sezono kot strokovni komentator TNT večkrat javno pohvalil Dončića in se med drugim čudil, zakaj ni dobil priložnosti za nastop na osrednji zvezdniški tekmi All-Stars. Mu bo zdaj izročil priznanje, o katerem sanjajo vsi novinci v ligi NBA?

Lani je nagrada novinca leta v ligi NBA pripadla Avstralcu Benu Simmonsu (Philadelphia), ki je v povprečju na tekmo prispeval 15,8 točke, 8,1 skoka in 8,2 asistence. Od košarkarjev, ki ne prihajajo iz ZDA, sta omenjeno priznanje v skoraj sedmih desetletjih, odkar ga podeljujejo, osvojila le še Kanadčan Andrew Wiggins (2014/15 - Minnesota) in Španec Pau Gasol (2001/02 - Memphis).

Kdo bo novinec leta v ligi NBA? Deandre Ayton, ZDA (Phoenix Suns) 3,25% +

Luka Dončić, Slovenija (Dallas Mavericks) 91,87% +

Trae Young, ZDA (Atlanta Hawks) 4,88% +

Če bi Luka Dončić z izjemno statistiko (21,2 točke, 7,8 skoka, 6,0 asistenc, 1,1 ukradene žoge, 0,3 blokade in 3,4 izgubljene žoge v dobrih 32 minutah na tekmo) tako prepričal glasovalce, da bi ga postavili na prvo mesto, bi postal šele drugi Evropejec, ki bi se znašel na večnem seznamu, oziroma šele četrti Neameričan. To bi bila izjemna čast za Slovenijo, deželo z zgolj dvema milijonoma prebivalcev.

Med kandidati za priznanja je tudi Dončićev soigralec Dwight Powell (za družbeno-koristno delo). Foto: Reuters

To so že podvigi, s katerimi se lahko pohvalijo le resnični fenomeni košarkarske igre. Dončić, trenutno najbolj vroče slovensko športno ime v ZDA, ki skupaj z Goranom Dragićem opravlja vlogo izjemnega ambasadorja majhne evropske države v ligi NBA, je torej na poti do izjemnega podviga, saj ima tako bleščečo statistiko, da ustvarja nepozaben pečat že v krstni sezoni.

Cuban bo pomirjen šele takrat, ko vidi Dončića z lovoriko

Mark Cuban nestrpno čaka začetek slavnostne prireditve v Santa Monici. Foto: Getty Images Velja za prvega favorita, razkošne številke kažejo v njegov prid, njegova zaveznica je tudi priljubljenost med navijači in nasploh ljubitelji košarki na drugi strani velike luže. ''Malce sem živčen, prav tako je Luka,'' vseeno poudarja Mark Cuban, bogati lastnik Dallasa in velik zaljubljenec v košarko. Tako je pred velikim večerom, ki bi lahko po zaslugi 20-letnega slovenskega dragulja osrečil klubske vitrine z novo lovoriko, povedal za Dallas Morning News.

V to, da je Dončić prejemnik prestižnega priznanja, bo verjel šele takrat, ko ga bo zagledal na odru s priznanjem v roki. Do takrat pa bo živčnost še rasla, tudi zaradi tega, ker v ZDA že dolgo teče javna debata o tem, kdo si resnično zasluži nagrado. Največ prstov je usmerjenih v smeri Slovenca, ne manjka pa tudi takšnih, ki so se na krilih izjemnih spomladanskih nastopov usmerili tako v Traeja Younga kot tudi DeAndreja Aytona. Pri tem, da bi lahko mešal štrene Dončiću, izstopa zlasti Young, ki je z Ljubljančanom zgodovinsko povezan že zaradi tega, ker se je lani na naboru lige NBA zgodila že znamenita menjava med Atlanto in Dallasom. Če ne bi, bi Dončić v ligo NBA vstopil kot košarkar Atlante, Young pa bi bil teliček v teksaškem velemestu.

Trae Young je z Luko Dončićeom tesno povezan vse od lanskega nabora igralcev lige NBA. Foto: Gulliver/Getty Images

V noči na torek bodo podelili veliko lovorik. Bradati zvezdnik Houstona James Harden brani lovoriko MVP, Francoz Rudy Gobert pa priznanje za najboljšega obrambnega igralca. Victor Oladipo je lani prejel nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval. Le pol leta pozneje je sledil velik udarec za zvezdnika Indiane, ki se je huje poškodoval in končal sezono že januarja 2019.

Posebno priznanje Birdu in Johnsonu

Nekdanja superzvezdnika lige NBA Larry Bird in Earvin Magic Johnson bosta prejela življenjsko nagrado za dosežke v najmočnejši profesionalni ligi na svetu. Lani jo je prejel Oscar Robertson, predlanskim pa Bill Russell.

