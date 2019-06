Bodoči superzvezdnik Zion k Pelikanom, košarkar Olimpije v San Antonio!

Kot je bilo za pričakovati, je New Orleans izbral ponujeno priložnost, saj je lahko na letošnjem naboru lige NBA izbiral kot prvi, in v svoje vrste privabil Ziona Williamsona. Opevani najstnik, kateremu napovedujejo bogato kariero, se tako z univerze Duke seli k Pelikanom, ki so nedavno ostali brez prvega zvezdnika Antonia Davisa, zdaj pa bodo prihodnost gradili na novemu junaku. Izbor je v New Orleansu poskrbel za veliko navdušenje navijačev, ki komaj čakajo začetek nove sezone.

Če je lani Slovenija z nestrpnostjo čakala razplet na naboru, saj je bil eden izmed glavnih protagonistov Luka Dončić, kateremu se po napovedih z druge strani velike luže 24. junija nasmiha prestižna nagrada novinca sezone v ligi NBA, letos ni bilo izbranih slovenskih košarkarjev. Je bil pa s Slovenijo tesno povezan izbor San Antonia, ki je v prvem krogu kot 19. izbral Hrvata Luko Šamanića. 19-letni Zagrebčan je v prejšnji sezoni šel po stopinjah očeta Marka in nabiral izkušnje v Sloveniji. Igral je za Olimpijo, njegov talent pa so prepoznale Ostroge in ga povabile v svojo ekipo.