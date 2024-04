Monaco po hudi bitki izenačil, Real podvojil prednost

Kar dve uri in 15 minut je trajala sila dramatična druga tekma med Monacom in Fenerbahčejem. Bila je polna preobratov, prvo in zadnjo četrtini so dobili košarkarji Monaca, drugo in tretjo pa Fenerbahčeja. Vlekle so se tudi zadnje minute, trenerja sta klicala minute odmora. Odločitev je dokončno padla šele devet sekund do konca, ko je Jordan Loyd zadel trojko in Monaco je prišel do zmage s 93:88 in izenačenja v četrtfinalni seriji na 1:1.Loyd je tekmo končal s 15 točkami, najboljši strelec Monaca je sicer bil Donatas Motiejunas. V vrstah turške ekipa pa sta izstopala Tyler Dorsey (25 točk) in Scottie WIlbekin (23).

Maccabi je na prvi tekmi v Atenah ugnal domači Panathinaikos, tokrat pa so bili gostitelji večino tekme v ospredju. Izraelci so v prvi četrtini sicer vodili za osem točk, a do polčasa so gostitelji pobegnili na +12. V tretji četrtini so vodili že za 18 točk, toda Maccabi se še ni predal, se v uvodu zadnjega dela približal na zgolj tri točke, kar pa je domače "streznilo" in so končnico odigrali precej bolje. Junak zmage Panathinaikosa je bil Kostas Slukas z 29 točkami, Lorenzo Brown pa je pri Maccabiju dosegel 18 točk. Tretja tekma bo v torek v Beogradu, kjer svoje domače tekme igra Maccabi.

Real Madrid vodi z 2:0 v zmagah. Foto: Guliverimage Madridčani, ki branijo naslov prvaka v tem tekmovanju, so izkoristili prednost domačega parketa in jih le še zmaga loči od polfinala. Gostujoča zasedba je bila v prednosti le v prvi četrtini, zatem pa bila ves čas v zaostanku. Ta je ob koncu tretje četrtine narasel na 14 točk, v zadnji tudi na 23, tako da je bila tekma odločena precej pred koncem. Facundo Campazzo je bil najboljši igralec tekme s 24 točkami in sedmimi podajami, Vanja Marinković je bil z 20 točkami najboljši strelec gostov. Tretja tekma bo v sredo, gostila jo bo Baskonia.

Ekipe se v četrtfinalu merijo na tri zmage.

Evroliga, četrtfinale, druge tekme

Četrtek, 25. april:

Petek, 26. april: