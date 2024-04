Slovenskega sodnika naj bi dobili pri tatvini

Priznani slovenski košarkarski sodnik Matej Boltauzer je po poročanju srbskega portala Republika na beograjskem letališču ukradel parfum, pri čemer so ga posnele varnostne kamere. Evroliga naj bi sprožila disciplinski postopek proti svojemu delilcu pravice.

"Nič ne vem o tem. Oprostite, ne morem govoriti," je za srbski portal Republika dejal slovenski košarkarski sodnik Matej Boltauzer, ko so želeli njegov komentar na posnetek, kako naj bi na letališču Nikola Tesla ukradel 221 evrov vreden parfum Tom Ford. Zgodilo naj bi se po tekmi 12. kroga evrolige petega decembra med Partizanom in Monacom. Policija naj bi ga prijela že na letališču, kjer naj bi tatvino tudi priznal.

Gospodine Boltauzer to što kradete na terenu ne znači da to znanje treba da prenesete i koristite. Čovića pušta DB snimke. Nek se i ostali lopovi spreme... #kkcz pic.twitter.com/xRD2WqbXwc — Dragi Kenta (@adammarkus20) April 26, 2024

Košarkarski portal basketnews zdaj poroča, da je vodstvo evrolige sprožilo disciplinski postopek proti slovenskemu sodniku oziroma zbira podatke, ali so obtožbe resnične. Ta teden je Boltauzer sodil na prvi četrtfinalni tekmi evrolige med Panathinaikosom in Maccabijem, po katerem so imeli v grškem taboru precej povedati čez samo sojenje.