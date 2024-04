Na prvi tekmi domači parket ubranil samo Real Madrid

Na prvi četrtfinalni tekmi je Panathinaikos ob polčasu vodil s 50:42, v tretji četrtini je klub, v katerem deluje tudi Sani Bečirović, povedel že za 12 točk. Navijači na polnih tribunah so vsak koš pospremili z navdušenjem, čustveno. Vse se je obrnilo v zadnji četrtini, ko so se razigrali košarkarji Maccabija. Zadnjih deset minut so dobili z 28:17 in tekmo z 91:87. Bonzie Colson je dal za telavivsko ekipo 18 točk, Lorenzo Brown 16, Wade Baldwin 15. Pri Atenčanih je bil najboljši strelec Mathias Lessort z 22 točkami, a je v zadnji četrtini zapravil nekaj akcij.

Sergio Llull Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Precej manj izenačena je bila druga torkova tekma, saj je Real Madrid, vodilna ekipa po rednem delu sezone, proti Baskoni že v prvi četrtini povedla s 26:17 in prednosti ni več izpustila iz rok. Tekma v Madridu se je končala z rezultatom 90:74. Džanan Musa je bil prvi strelec s 16 točkami, večino je dal v prvem polčasu. Sergio Llull, ki je postal rekorder po zadetih trojkah v evroligi, je dosegel osem točk.

Monaco je v boju s Fenerbahčejem v drugi četrtini vodil že za 14 točk, še v četrti je bil za devet točk pred tekmecem pri 74:65, toda končnica je pripadla Turkom, ki so prešli v vodstvo, redni del pa se je končal z 81:81, nakar je sledil podaljšek. V tem so nalet iz rednega dela nadaljevali gosti, ki so povedli tudi za osem točk, kar je bilo dovolj za prvo zmago. Pri Fenerbahčeju, ki je prevladoval predvsem v skokih, je Nigel Hayes prispeval 19 točk in sedem skokov, Nick Calathes je dodal 17 točk, pri Monacu pa je Elie Okobo vpisal 19 točk.

Tudi obračun Barcelone in Olympiakosa je bil izenačen. Grki so v drugi četrtini sicer povedli za 10 točk, v tretji pobegnili tudi za 13, a so se Katalonci hitro vrnili v igro, se v zadnji četrtini približali na 67:69, bližje pa jim Grki niso pustili. Olympiakosova igralca Nigel Williams-Goss in Isaiah Canaan sta bila s 15 oziroma 14 točkami najboljša strelca tekme.

Ekipe se v četrtfinalu merijo na tri zmage. Druge tekme bodo že v četrtek in petek.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme

Torek, 23. april:

Sreda, 24. april:

Pari četrtfinala: Real Madrid (1) – Baskonia (8) /1:0/

Barcelona (4) – Olympiacos (5) /0:1/

Panathinaikos (2) – Maccabi Tel Aviv (7) /0:1/

Monaco (3) – Fenerbahče (6) /0:1/ //izid v zmagah; igrajo na tri zmage

