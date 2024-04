Partizan računal na pomoč Crvene zvezde, a je ni dobil

Ta četrtek in v petek se igrajo tekme zadnjega kroga evrolige. Medtem ko kluba s slovenskima košarkarjema Crvena zvezda (Mike Tobey) in Alba Berlin (Žiga) končujeta pri repu razpredelnice, pa je bilo še vroče v boju za uvrstitev v play-in. A je odločila že prva tekma: Anadolu Efes je z zmago s kar 100:55 proti Crveni zvezdi ubranil 10. mesto.

Poleg Reala Madrida, ki si je že nekaj krogov pred koncem zagotovil najboljše izhodišče, in Panathinaikosa so na mestih za neposredno uvrstitev v končnico še Monaco, Barcelona, Olympiakos Pirej in Fenerbahče. Baskonia si je že pred zadnjim krogom zagotovila play-in za končnico, prav tako Virtus Bologna.

Prvouvrščeni Real je redni del sezone končal s 27. zmago. Na tekmi, kjer sta izstopali obrambi, je Žalgiris premagal s 64:62. Z zmago nad Bayernom je neposredno uvrstitev v končnico potrdil tudi Monaco (89:85).

Zanimiv je bil boj za zadnje mesto v play-inu, na katerem je bil pred 34. krogom Anadolu Efes, za njim pa sta z zmago manj zaostajala milanska Olimpia in beograjski Partizan. Efes je v zadnjem krogu igral s Crveno zvezdo, ki bi torej lahko z zmago pomagala večnemu rivalu Partizanu. A mu ni. Že ob polčasu je Zvezda zaostajala z 31:45, po treh četrtinah s 44:76, na koncu pa izgubila z neverjetnih 55:100. S 26 točkami je bil prvi strelec tekme Elijah Bryant. Mike Tobey je za Zvezdo igral 13 minut, a se ni vpisal med strelce.

Petkov dvoboj Partizana z Valencio tako ne bo več odločal o ničemer.

